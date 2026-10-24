போலி காப்பீட்டுக் கோரிக்கைகள் தொடர்பான வழக்குகள் - எஸ்ஐடி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ், போலி காப்பீட்டுக் கோரிக்கை வழக்குகளின் விசாரணையை சிறப்பு விசாரணை குழு (எஸ்.ஐ.டி.) விசாரிக்க உத்தரவிட்டிருந்தார்.
Published : October 24, 2026 at 10:58 PM IST
சென்னை: போலி காப்பீட்டுக் கோரிக்கைகள் தொடர்பான 713 வழக்குகளின் விசாரணை நிலவர அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்யும்படி சிறப்பு விசாரணை குழுவுக்கு(எஸ்.ஐ.டி.) சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சோழமண்டலம் மற்றும் நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் ஆகிய 2 காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், மோசடி நோக்கத்தோடு கோரப்படும் காப்பீடு கோரிக்கைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ், போலி காப்பீட்டுக் கோரிக்கை வழக்குகளின் விசாரணையை, பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு கூடுதல் காவல் துறை இயக்குநர் தலைமையிலான சிறப்பு விசாரணை குழு (எஸ்.ஐ.டி.) விசாரிக்க உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி பிறப்பித்த சுற்றறிக்கை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
அந்த சுற்றறிக்கையில், போலி காப்பீடு கோரிக்கைகள் தொடர்பான விசாரணையை விரைவுபடுத்துவதற்கு தேவையான காவல் துறையினர், பணியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகளை எஸ்.ஐ.டி.க்கு அனைத்து மாநகரக் காவல் ஆணையர்களும், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர்களும் வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
மேலும், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயங்கள், போக்குவரத்துத் துறை, மருத்துவமனைகள், மருத்துவ அதிகாரிகள், தடயவியல் நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய அமைப்புகளுடன் எஸ்.ஐ.டி ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் சுற்றறிக்கையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயங்களில் நிலுவையில் உள்ள மனுக்களின் ஆவணத் தொகுப்புகளை ஆய்வு செய்து, தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளனவா? என்பதை உறுதிப்படுத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய எஸ்.ஐ.டி.க்கு உத்தரவிட்டார்.
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மேலும், ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 713 வழக்குகளின் முதல் தகவல் அறிக்கைகள் தொடர்பான விசாரணையின் முன்னேற்றம் குறித்தும் நிலவர அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை ஜனவரி 04-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.