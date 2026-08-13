உள்ளாட்சி தேர்தலை விரைந்து நடத்த வேண்டும்- புதுச்சேரி அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ஒபிசி வகுப்பினருக்கான ஒதுக்கீட்டை முடித்து, தேர்தல் நடைமுறைகளை தொடங்க 2 ஆண்டுகள் தேவை என்று புதுச்சேரி அரசு தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : August 13, 2026 at 8:57 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 9:11 PM IST
சென்னை: புதுச்சேரியில், உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பான நடைமுறைகளை விரைந்து முடித்து, தேர்தல் நடத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என புதுச்சேரி அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியில் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்படாமல் உள்ளது. இதையடுத்து, அங்கு உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி, அம்மாநில முன்னாள் எம்.பி.யும், புதுச்சேரி மாநில மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவருமான டாக்டர் எம்.ராமதாஸ், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்குவது தொடர்பாக, உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கே.கே.சசிதரன் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட ஒருநபர் ஆணையம் இன்னும் அறிக்கை அளிக்காததால், புதுச்சேரியில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை" என தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஒருநபர் ஆணையம் கடந்த மார்ச் மாதம் அறிக்கை அளித்து விட்டதாகவும், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்ததால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனவும் மாநில அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும் ஒரு நபர் ஆணையத்தின் அறிக்கையை ஆய்வு செய்து, இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான ஒதுக்கீட்டை முடித்து, தேர்தல் நடைமுறைகளை தொடங்க 2 ஆண்டுகள் கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது என்றும் புதுச்சேரி மாநில அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், இந்த நடைமுறைகளை விரைந்து முடித்து உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலை அறிவிப்பதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என புதுச்சேரி மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர்.