தேனி சிறையில் இருந்து தப்பித்த கைதிகளுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
சேலம் மற்றும் திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் மற்றும் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணையம் இணைந்து சேலம் மற்றும் பாளையங்கோட்டையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள 4 கைதிகளையும் பரிசோதிக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
Published : November 3, 2026 at 2:18 PM IST
சென்னை: தேனி சிறையில் இருந்து தப்பித்த கைதிகளுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை தேவையா? என மருத்துவக் குழு ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆண்டிபட்டி அருகே தேக்கம்பட்டியில் உள்ள தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் கடந்த வாரம் தப்பிச் சென்ற சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் அவர்கள் அனைவரையும் 40 மணி நேரத்திற்குள் காவல் துறையினர் கைது செய்து மீண்டும் பல்வேறு சிறைகளில் அடைத்தனர்.
இந்த நிலையில், மதுரையை சேர்ந்த ஆறுமுகத்தம்மாள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், "எனது மகன் மீனாட்சி சுந்தரத்தை கொள்ளை மற்றும் கஞ்சா வைத்திருந்ததாக காவல் துறை கைது செய்து தேனி சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
தேனி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளை சந்திக்க செல்லும் உறவினர்களிடம் இருந்து பொருட்கள் மற்றும் பணத்தை சிறை அதிகாரிகள் பறித்து வருகின்றனர் என்றும் சிறையில் உள்ள கைதிகளுக்கு தரமான உணவு வழங்கப்படுவதில்லை எனவும் சிறை அதிகாரிகளிடம் மீனாட்சி சுந்தரம் புகார் அளித்திருந்தார்.
இதையடுத்து, புகார் அளித்ததற்காக சிறை காவலர் தங்கப்பாண்டி என்பவர் எனது மகனை கடுமையாக தாக்கியுள்ளார். இந்த நிலையில் சிறையில் இருந்து தப்பிய எனது மகன் வழக்கறிஞர் உதவியுடன் அக்டோபர் 28-ம் தேதி நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார்.
நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த மீனாட்சி சுந்தரத்தை சிறை காவலர்கள் மீண்டும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். மேலும், தேனி சிறையில் இருந்து தப்பித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட 17 கைதிகளை சிறை வார்டன்கள் லத்தி மற்றும் பூட்ஸால் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள எனது மற்றொரு மகன் திருப்பதி மற்றும் சிறை கைதிகள் சோலை முகிலேஸ்வரன், சபரி நாத் ஆகியோரையும் சிறை காவலர்கள் பலமாக தாக்கியுள்ளனர்.
தற்போது சேலம் சிறைக்கு மாற்றிப்பட்டுள்ள எனது மகன் மற்றும் காயமடைந்த கைதிகளுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சிறையில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்ற வேண்டும். கைதிகள் தாக்கப்பட்டது குறித்து நீதிமன்றம் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் ஜெகதீஷ் சந்திரா, பி.கார்த்திகேயன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "சட்டப்பணிகள் ஆணைய அறிக்கைக்காக காத்திருக்கிறோம். அறிக்கைக்கு பின் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து நீதிபதிகள், "சேலம் மற்றும் திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் மற்றும் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணையம் இணைந்து சேலம் மற்றும் பாளையங்கோட்டையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள 4 கைதிகளையும் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். அதில் கைதிகளுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை தேவை என பரிந்துரை செய்தால் அதனடிப்படையில் உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்.
மேலும், சட்டப் பணிகள் ஆணையம் கடலூர், சேலம், மதுரை சிறைகளில் ஆய்வு செய்து, அங்கு அடைக்கப்பட்டுள்ள தேனி சிறையில் இருந்து தப்பித்த கைதிகளுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை தேவையா? என்பதை அறிவிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு விசாரணையை நவம்பர் 13-ம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.