இயந்திரத்தனமான கைது கூடாது; கைதுக்கான காரணத்தை போலீசார் தெரிவிப்பது கட்டாயம் - உயர் நீதிமன்றம் கறார்
காவல்துறையினரின் இயந்திரத்தனமான கைது நடவடிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிபதி, புதிய வழிகாட்டுதல்களைப் பிறப்பிக்க தமிழக டிஜிபிக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : September 7, 2026 at 10:29 PM IST
சென்னை: ஒருவரை என்ன காரணத்திற்காக கைது செய்கிறோம் என்பதை குறைந்தது 2 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக காவல் துறையினர் தெரிவிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை கீழ்ப்பாக்கம், அடையாறு, கே.கே. நகர் மற்றும் கோவை உள்ளிட்ட இடங்களில் செயல்பட்டு வந்த ஃபிட்ஜி பயிற்சி மையங்கள் 2025-ஆம் ஆண்டு எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி மூடப்பட்டன. அங்கு பயின்ற மாணவர்களிடம் வசூலிக்கப்பட்ட கல்விக் கட்டணம் மற்றும் வைப்புத்தொகை திரும்ப வழங்கவில்லை என 533-க்கும் மேற்பட்ட பெற்றோர்கள் புகார் அளித்தனர்.
இதன் மூலம் சுமார் 10.63 கோடி ரூபாய் மோசடி நடந்ததாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை சென்னை பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு காவல்துறை விசாரித்து வந்தனர். இவ்வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஃபிட்ஜி பயிற்சி மையத்தின் பங்குதாரரான அன்கூர் குமார் ஜெயின் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "ஒருவரை கைது செய்யும் போது அதற்கான தெளிவான குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் ஆவணக் காரணங்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக வழங்கப்பட வேண்டும். என விதிகள் உள்ளது. ஆனால், அன்கூர் ஜெயினுக்கு வழங்கப்பட்ட படிவத்தில் வெறும் ஏமாற்றுதல் என்ற ஒற்றைச் சொல் மட்டுமே எழுதப்பட்டு, பிற பத்திகள் காலியாக விடப்பட்டிருந்தது.
மனுதாரர் ஏற்கனவே 14 மாதங்களாக காவல்துறை விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்துள்ளார். ஒருநாள் காவல்துறை காவலும் முடிக்கப்பட்டு விட்டது. மேலும், முக்கிய வங்கி மற்றும் சொத்து ஆவணங்கள் அரசு அமைப்புகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதால், அவர் சாட்சியங்களை அழிக்க வாய்ப்பில்லை. வலது கால் துண்டிக்கப்பட்ட 80% மாற்றுத்திறனாளியான மனுதாரர், சேதிமடைந்த செயற்கை கால் உதவியின்றி நடமாட முடியாத நிலையில் உள்ளார்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை கேட்ட நீதிபதி, உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளுக்கு மாறாக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த கைது நடவடிக்கை சட்டவிரோதமானது எனக் கூறி, அன்கூர் ஜெயினுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
மேலும், காவல்துறையினரின் இயந்திரத்தனமான கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிபதி புதிய வழிகாட்டுதல்களைப் பிறப்பிக்க தமிழக டிஜிபிக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அதன்படி காவல்துறையில் கைதுக்கான காரணங்களை விளக்காமல் முன்கூட்டியே அச்சிடப்பட்ட படிவங்களை வழங்கி, சம்பிரதாயமாக நிரப்பி கொள்ளும் தவறான நடைமுறையை மாநிலம் முழுவதும் உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும். கைது செய்யப்படும் நபருக்கு எதிராக என்னென்ன குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.
அதற்கான முகாந்திரம் மற்றும் ஆதாரங்கள் என்ன? என்பதை புலன் விசாரணை அதிகாரி தனது சொந்த வார்த்தைகளில் விவரக் குறிப்பாகப் பதிய வேண்டும்.
கைதுக்கான காரணங்களை கைது செய்யப்படும் நபருக்குப் புரியும் மொழியில், எழுத்துப்பூர்வமாக உடனடியாக வழங்க வேண்டும். நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கு குறைந்தது 2 மணி நேரத்திற்கு முன்பாவது இதை வழங்கிவிட வேண்டும் என்றும், கைது விவரங்களை சம்பந்தப்பட்ட நபரின் குடும்பத்தினர் அல்லது வழக்கறிஞருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். அதற்கான படிவப் பத்திகளை காலியாக விடக்கூடாது.
இந்த வழிகாட்டுதல்கள் மாநிலத்தின் அனைத்துக் காவல் நிலையங்களுக்கும் சுற்றறிக்கையாக டிஜிபி அனுப்ப வேண்டும். நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தியது தொடர்பாக அறிக்கையை நவம்பர் 10-ஆம் தேதி தாக்கல் செய்ய தமிழக டிஜிபிக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.