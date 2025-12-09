உத்தரவை அமல்படுத்தாத அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை - நீதிபதிகள் அதிரடி உத்தரவு
ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் உள்துறை செயலாளர், டி.ஜி.பி. ஆகியோரை தாமாக முன் வந்து நீதிபதிகள் இணைத்தனர்.
Published : December 9, 2025 at 8:32 PM IST
சென்னை: நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தாத அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க தமிழ்நாடு உள்துறை செயலாளர் மற்றும் டி.ஜி.பி.க்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை என தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்ரமணியம் மற்றும் சி.குமரப்பன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ஆக்கிரமிப்பை அகற்றுவதற்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக் கோரி காவல் துறைக்கு ஐந்து முறை கடிதம் எழுதியுள்ளோம். ஆனால், காவல் துறை உரிய பாதுகாப்பு அளிக்காததால் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற முடியவில்லை எனக் கூறினார்.
காவல் துறை சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர், மாநாகராட்சி எழுதிய கடிதம் தெளிவாக இல்லை என தெரிவித்தார்.
இதனையடுத்து, இந்த வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம் மற்றும் சி. குமரப்பன் அமர்வு, அரசின் இரு துறைகளுக்கும் இடையே ஒத்துழைப்பு அவசியம். அவ்வாறு ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இருந்தால் அது பொதுமக்களை தான் பாதிக்கும். அனைத்து துறைகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவது என்பது நிர்வாகத்தின் அடிப்படை என தெரிவித்தனர்.
இதையும் படிங்க: நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக பதவி நீக்க தீர்மானம் - சபாநாயகரிடம் இந்தியா கூட்டணி எம்.பிக்கள் மனு
மேலும், ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசின் உள்துறை செயலாளர், தமிழ்நாடு அரசின் காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் ஆகியோரை தாமாக முன் வந்து இணைத்த நீதிபதிகள், நீதிமன்றம் மற்றும் அரசின் உத்தரவுகளை நிறைவேற்றாத அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.
இதையும் படிங்க: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: தமிழக அரசு மீது ஆளுநரிடம் புகாரளித்த இந்து முன்னணி அமைப்பினர்
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம் மற்றும் சி. குமரப்பன் அமர்வு, இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு விசாரணையை 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 5 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.