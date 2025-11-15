பீகார் தேர்தல் முடிவு ஜனநாயகத்தின் மீதான இளைஞர்களின் நம்பிக்கையை தகர்த்துள்ளது - கௌதமன் குற்றச்சாட்டு
Published : November 15, 2025 at 5:34 PM IST
திண்டுக்கல்: பீகார் தேர்தல் முடிவு ஜனநாயகத்தின் மீது இளைஞர்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை தகர்த்துள்ளதாக தமிழ்ப் பேரரசு கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் கௌதமன் தெரிவித்துள்ளார்.
பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கைப்பற்றிய ஐக்கிய ஜனதா தளம் - பாஜக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கவுள்ளது. பெரும்பான்மைக்கு 122 இடங்களின் வெற்றி தேவை என்ற நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 202 இடங்களில் வென்று புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது. அதே வேளையில், காங்கிரஸ்-ஆர்ஜேடி கூட்டணி 35 இடங்களில் மட்டுமே வென்று படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது.
இந்நிலையில் தமிழ் திரைப்பட இயக்குனரும், தமிழ்ப் பேரரசு கட்சியின் பொதுச்செயலாளருமான கௌதமன் திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், ''திரைப்பட தயாரிப்பாளர் வி.சேகர் மறைவுக்கு எனது இரங்கலையும், அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
பீகார் மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது பற்றி கேட்கிறீர்கள். ஜனநாயகத்தின் மீது இளைஞர்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கை இந்த வெற்றியின் மூலம் தகர்ந்துள்ளது. அதிகாரம் மற்றும் பணம் இருந்தால் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும் என்பது மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபணமாகியுள்ளது. மத்தியிலும், மாநிலத்திலும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த பாஜக, நிதிஷ்குமார் நினைத்தது தற்போது தேர்தலில் நடந்துள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தூத்துக்குடியில் மூடப்பட்டுள்ள ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்க அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுடன் ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் உரிமையாளர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். வரும் தேர்தலில் தொகுதிக்கு ரூ.10 கோடி என தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் கிட்டத்தட்ட ரூ.2500 கோடி செலவிட்டு அரசியல் கட்சிகளுடன் இணைந்து செயல்பட ஸ்டெர்லைட் ஆலை பேரம் பேசி வருகிறது" என்றார்.
டெல்லி குண்டு வெடிப்பு தொடர்பாக பேசிய அவர், "டெல்லியில் நடந்த குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தில் படித்த இளைஞர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வருவதாக கூறுகிறீர்கள். தீவிரவாதம் ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியது அல்ல. ஆனால் படித்த இளைஞர்கள் தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்றால், இது அரசாங்கத்தால் ஆராயப்பட வேண்டி அவசியம் உள்ளது. சமூக கட்டமைப்பின் போக்கு எப்படி இருக்கிறது என்பதை அரசாங்கமும், ஆட்சியாளர்களும், நீதிமன்றங்களும் ஒரு குழு அமைத்து பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்" என்றார்.