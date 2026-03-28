மதுரை மத்திய தொகுதியில் களமிறங்கும் சுந்தர். சி: புதிய நீதிக்கட்சி சார்பில் போட்டி

பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், தொடர்ந்து 2 முறை வெற்றி பெற்று, அமைச்சராக உள்ளார்.

ETV Bharat Tamil Nadu
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 1:31 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 1:38 PM IST

சென்னை: நடிகரும், இயக்குநருமான சுந்தர்.சி, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் உள்ள புதிய நீதிக்கட்சியின் சார்பாக மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜக, அமமுக, பாமக, தமாகா உள்ளிட்ட அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு ஏறக்குறைய நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மேலூர், மதுரை கிழக்கு, மதுரை மேற்கு, மதுரை வடக்கு, மதுரை தெற்கு, மதுரை மத்தி, திருப்பரங்குன்றம், சோழவந்தான், உசிலம்பட்டி, திருமங்கலம் ஆகிய 8 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் அதிமுக போட்டியிடுகிறது.

அதே போல, அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள புதிய நீதிக்கட்சிக்கு மதுரை மத்தி தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் வழக்கறிஞர் கார்த்திக் என்பவர் வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவார் என தகவல்கள் வெளியாகின. இந்நிலையில், இந்த தொகுதியில் தமிழ் திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான சுந்தர்.சி போட்டியிடவுள்ளதாக அக்கட்சி சார்பில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இது குறித்து அக்கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் ஏ.சி. சண்முகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தே.ஜ. கூட்டணியில் உள்ள அதிமுக சார்பில், புதிய நீதிக் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மதுரை மத்திய தொகுதியில் இயக்குநர் சுந்தர்.சி வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுகிறார். இக்கட்சியின் 2-வது வேட்பாளராக சென்னையில் போட்டியிட இருக்கும் நபர் குறித்து திங்கட்கிழமை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தெரிவிக்கப்படும்" என கூறப்பட்டுள்ளது.

ETV Bharat Tamil Nadu

தொகுதி நிலவரம்

மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 1957-ம் ஆண்டு முதல் 14 பொதுத் தேர்தல்கள், ஒரு இடைத்தேர்தலும் நடைபெற்றுள்ளன. இந்த தொகுதியில் இதுவரை திமுக 7 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும், தமாகா 2 முறையும், அதிமுக மற்றும் தேமுதிக தலா ஒரு முறையும், சுயேட்சை வேட்பாளராக பழ.நெடுமாறன் ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

திமுகவின் முக்கிய தலைவர்களுள் ஒருவரான பி.டி.ஆர். பழனிவேல்ராஜன், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நுழைவு போராட்டம் நடத்திய வைத்தியநாதரின் மகன் சங்கரன், காங்கிரசின் தெய்வநாயகம் ஆகியோர் இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற பிரபலங்கள் ஆவர். பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் ராஜன் மகன் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், தொடர்ந்து 2 முறை வெற்றி பெற்று, அமைச்சராக தொடர்கிறார்.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலின் போது, பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் 73,205 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜோதி முத்துராமலிங்கம் 39,019 வாக்குகள் பெற்றார்.

எஸ்ஐஆர் தீவிர வாக்காளர் திருத்தத்திற்குப் பிறகு மதுரை மத்திய தொகுதியில் 95,632 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,01,198 பெண் வாக்காளர்களும், 26 மூன்றாம் பாலினத்தவரும் என மொத்தமாக 1,96,856 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதற்கு முன்பு, 2,41,913 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.

இத்தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ள அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை, தொகுதியில் நடைபெற்ற பணிகள் குறித்து வாக்காளர்களுக்கு அறிக்கை அளிப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். பிற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிலிருந்து மாறுபட்டு இயங்கி வருவதில் அவர் பொதுமக்களிடம் நன்மதிப்பையும் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளார்.

