தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பைவிட குறைவு; வடகிழக்கு பருவமழை எப்படி இருக்கும்? வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்த அப்டேட்
எல் நினோ ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் மழையின் அளவு அதிகம் இருந்துள்ளது. ஆனால் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி குறைவாக தான் வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 6:07 PM IST
சென்னை: தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு 21 சதவீதம் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது். முன்னதாக 2016 -ம் ஆண்டு, பருவமழை 20 சதவீதம் குறைவாக பதிவாகி இருந்தது என சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் வி.ஆர்.துரை தெரிவித்துள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழை துவக்கம் குறித்து, சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் வி ஆர் துரை இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், தென்மேற்கு பருவமழை இன்று, நாட்டின் அனைத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் முழுமையாக விலகியது.
அதே நேரத்தில், வடகிழக்கு திசை காற்று தென்னிந்திய தீபகற்ப பகுதிகளில் வீசத் தொடங்கியுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி , காரைக்கால், கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம், ராயலசீமா, தெற்கு உள் கர்நாடகா மற்றும் கேரளா , மாஹே ஆகிய பகுதிகளில் தொடங்கியுள்ளது. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு கடலோர ஆந்திரா , தெற்கு ராயலசீமா பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது.
தமிழ்நாடு, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் கனமழையும், தமிழகம், புதுவை மற்றும் தெற்கு கடலோர ஆந்திரப் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழையும் பதிவாகியுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ளதாக அதிகாரபூர்வ அறிவிக்கிறோம்.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மழை பெய்துள்ளது.
அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு நீலகிரி, கோவை, தேனி, ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
வடகிழக்கு பருவமழை எப்படி இருக்கும்?
மேலும் பேசிய அவர், "2026 இல் வடகிழக்கு பருவமழை பொதுவாக இயல்பான அளவில் இருக்கும். அதாவது வடமாவட்டங்களில் இயல்பை விட குறைவாகவும் , தென் மாவட்டங்களில் இயல்பை விட அதிகமாகவும், வட கடலோர மாவட்டங்களில் இயல்பான அளவிலும் இருக்கும். தென் தமிழகத்தை பொருத்தவரையில் இயல்பை விட அதிகமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது" என்றார்.
குறைவாக பெய்த தென்மேற்கு பருவமழை
தென்மேற்கு பருவமழை குறித்து பேசிய அவர், "தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு 21 சதவீதம் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது். இதுவே 2002 ஆம் ஆண்டு 45 சதவீதம் குறைவாக பதிவாகியிருந்தது. அதற்கு அடுத்தபடியாக 2012 இல் 20 சதவீதம் குறைவாகவும், 2016-ம் ஆண்டில் 20 சதவீதம் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது. தமிழகத்தின் உள்மாவட்டங்களில் குறைவாக பருவமழை பதிவாகி உள்ளது.
தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இயல்பை விட மழை குறைவாகவும், வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாகவும் இருந்தது" என்றார்.
எல் நினோவும், மழையும்
எல் நினோ குறித்து பேசிய அவர். "காலநிலையை கணிப்பது என்பது வேறு, வானிலையை கணிப்பது என்பது வேறு முறையாக உள்ளது. காலநிலை மாற்றத்தை முன்கூட்டியே சொல்லலாம். ஆனால் வானிலை மாற்றத்தை தினம் தினம் தான் கணிக்க முடியும். வானிலையில் 20 செ.மீட்டருக்கு மேல் மழை பெய்தாலே அதிகளவு மழை என்று தான் குறிப்பிடமுடியும்.
தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு மிகக் கனமழைக்கு வாய்ப்பில்லை. தமிழ்நாட்டில் அனேக மாவட்டங்களில் 2-3 டிகிரி வெப்பம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. அடுத்த மூன்று மாதங்களில் மழையின் அளவு இயல்பை விட அதிகமிருக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு அதிக மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
எல் நினோ ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் மழையின் அளவு அதிகம் இருந்துள்ளது. ஆனால் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி குறைவாக தான் வாய்ப்புள்ளது.
எல்நினோ அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதம் வரை இருக்கும். தென்மாவட்டங்களில் இயல்பான மழையும், தெரிவித்தார்.