தெற்கத்தி மண்ணில் முளைத்த பெரிய பிரளயம் எழுத்தாளர் பூமணி | இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் புகழாரம்
பூமணியின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்தது வரவேற்க கூடியது என கூறிய அவர், முதலமைச்சர் விஜய்க்கும், தமிழக அரசுக்கும் நன்றி தெரிவித்தார்.
Published : July 14, 2026 at 10:48 PM IST
தூத்துக்குடி: மறைந்த சாகித்ய அகடாமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் பூமணி உடலுக்கு திரைப்பட இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
சாகித்ய அகடாமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் பூமணி நேற்று முன்தினம் இரவு (ஜூலை 12) சென்னையில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். அவரது உடல் நேற்று சொந்த ஊரான தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டது.
அங்கு அவரது உடலுக்கு தமிழ் எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் அஞ்சலி செலுத்தினர். அந்த வகையில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இன்று அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். தொடர்ந்து, அவருடைய குடும்பத்தினரைச் சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "எழுத்தாளர் பூமணி மறைவு ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்துக்கும் பேரிழப்பு. இளைஞர்கள் பண்படுவதற்கும், பண்பட்டு தனது வாழ்க்கையை, வாழ்க்கையின் பாடுகளை, அதில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் மற்றும் அறத்தை விதைத்ததில் பூமணிக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு.
மிகவும் தாமதமாகத்தான் பூமணியின் எழுத்து எனக்கு அறிமுகமானது. நான் உதவி இயக்குனராக ஆன பின்னரே பூமணியின் நூல்களை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். இதன் பிறகு தான் இவ்வளவு வேலை நடந்திருக்கிறது என்றும், ஒரு தனி ஆளாக நின்று இவ்வளவு விஷயத்தை பூமணி உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதும் தெரிய வந்தது.
அவருடைய எழுத்துக்களின் வழித்தொட்டு தான் என்னுடைய படைப்புகளையும், மனிதர்களையும், உரையாடல்களையும் தீர்மானித்தேன். அந்த அளவிற்கு என்னுடைய இலக்கியம், என்னுடைய சினிமா, என்னுடைய படைப்புகளில் மிகப்பெரிய ஆதிக்கத்தை செலுத்தியது பூமணியின் எழுத்துக்கள்.
பூமணி, தெற்கத்தி மண்ணில் முளைத்த பெரிய பிரளயம். இவர் போல் ஒரு ஆள் வருவாரா என்று தெரியவில்லை. பூமணியின் எழுத்து தாக்கம் எந்தளவு இருந்தது என்பது அவரது எழுத்துக்களை வாசித்தவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். நான் இன்றைக்கு ஒரு சிறந்த படைப்பாளியாக இருக்கிறேன் என்றால் அதற்கு அவரின் எழுத்துக்களே காரணம். எனக்குள் மிகப்பெரிய பிரளயத்தை உண்டாக்கியதில் பூமணியின் எழுத்துக்கும், வாழ்க்கைக்கும் அதிக பங்கு உண்டு.
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என்னுடைய வாழ்க்கையும், அவருடைய வாழ்க்கையும் ஒன்று தான். இருவரும் ஒரே மண்ணில் தான் வாழ்ந்துள்ளோம். ஒரே கேள்வியை தான் எதிர்கொண்டுள்ளோம். ஒரே மனிதர்களுடன் தான் புழங்கி இருக்கிறோம்" என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பூமணியின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்தது வரவேற்ககூடியது. முதலமைச்சர் விஜய்க்கும், தமிழக அரசுக்கும் நன்றி" என்று தெரிவித்தார்.