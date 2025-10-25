சென்னை ஐஐடியில் மாணவர்களுக்கான புத்தொழில் கண்காட்சி; இயக்குனர் காமகோடி துவக்கி வைத்தார்!
சென்னை ஐஐடி புத்தொழில் கண்காட்சியில் சிறப்பாக இருக்கும் சிந்தனைகளுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அவர்களுடைய சிந்தனையை மேலும் செயலாக்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட உள்ளது'
Published : October 25, 2025 at 6:09 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடியில் மாணவர்களுக்கான புத்தொழில் கண்காட்சியை இயக்குனர் காமகோடி துவக்கி வைத்தார். கண்காட்சியில் 38 கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து அதிகளவில் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஐஐடி வளாகத்தில் "சிந்தனைக்கு செயல் கொடுப்போம்" என்ற கருப்பொருளில் மாணவர்களுக்கான புத்தொழில் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த சிந்தனைகளுக்கு செயல் கொடுக்கும் வகையில் கண்காட்சி நடத்தப்பட்டது. இந்தியா முழுவதும் இருந்து நீடித்த மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய வகையில் மாணவர்களுக்கான அறிவியல் சிந்தனைகளை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் கண்காட்சிக்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இந்த கண்காட்சியில் இந்தியா முழுவதும் இருந்து பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களை சார்ந்த 38 தயாரிப்புகள் மற்றும் அறிவியல் சிந்தனையாளர்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்து ஐஐடி இயக்குனர் காமகோடி பேசுகையில், ''ஜீரோ கார்பன் வெளியேற்றம் என்கின்ற கருப்பொருளை மையமாகக் கொண்டு மாணவர்களின் சிந்தனைகளை செயலாக்கும் வகையில் இரண்டாவது ஆண்டாக கண்காட்சி இன்று நடைபெற்றது.
மாணவர்கள் எந்தத் துறையில் படித்தாலும் அவர்களுக்கான ஆர்வம் எங்கு இருக்கிறதோ, அதை நோக்கி தான் அவர்கள் பயணித்துக்கொண்டே இருப்பார்கள். மாணவர்களை டிபார்ட்மெண்ட் வாரியாக பிரிக்காமல் இன்ஜினியரிங் ஸ்கூல் என்கின்ற வகையில் புதிய பாடம் முறையை அறிமுகப்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும்'' என்றார்.
அதன் பிறகு இயக்குனர் காமகோடி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''மாணவர்கள் அவர்களுடைய சிந்தனைக்கு செயல் கொடுக்கும் வகையில் பல்வேறு தயாரிப்புகளை இன்று காட்சிப்படுத்தினர். இலையில் இருந்து பேப்பர் தயாரிப்பது, வாழை நாரில் இருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை உருவாக்குவது, மரத்தில் இருந்து செயற்கையான பூக்களை உருவாக்குவது என பல்வேறு வகையான தயாரிப்புகளை காட்சிப்படுத்தினர். பிளாஸ்டிக் மற்றும் வெப்பமயமாதலை தடுக்கும் வகையில் பல்வேறு தயாரிப்புகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்காலத்தில் தற்போது நாம் பயன்படுத்தும் பொருட்களில் இருந்து இயற்கையில் இருந்து கிடைக்கும் பொருட்களை எப்படி பயன்படுத்துவது? என்பது குறித்து மாணவர்களின் தயாரிப்புகள் இருந்தது. மாணவர்களின் சிந்தனைகளை ஸ்டார்ட் அப் நோக்கி கொண்டு செல்வது தான் இதன் நோக்கம். இந்த ஆண்டு 38 கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து கலந்து கொண்டுள்ளனர். சிறப்பாக இருக்கும் சிந்தனைகளுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அவர்களுடைய சிந்தனையை மேலும் செயலாக்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட உள்ளது'' என்று ஐஐடி இயக்குனர் காமகோடி தெரிவித்தார்.