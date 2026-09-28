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கீழடி ஆய்வறிக்கையை வெளியிட மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு இயக்குநர் கௌதமன் கோரிக்கை

கீழடி அகழாய்வுப் பணிகளில் முக்கிய பங்காற்றிய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவை தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையின் இயக்குநராக நியமிக்க வேண்டும் என கௌதமன் தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் கௌதமன்
இயக்குநர் கௌதமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 4:25 PM IST

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சென்னை: கீழடி ஆய்வறிக்கையை வெளியிட மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் இயக்குநர் கௌதமன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனை, தமிழ்ப் பேரரசு கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும், இயக்குநருமான கௌதமன் சந்தித்து, கீழடி தொடர்பான பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "கீழடி தமிழர்களின் தொன்மை மற்றும் சங்க கால நகர நாகரிகத்தை எடுத்துக்காட்டும் முக்கியமான தொல்லியல் தளமாக உள்ளது.

2013–14 ஆம் ஆண்டுகளில் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா தலைமையிலான தொல்லியல் குழு, வைகை நதிக்கரையோரப் பகுதிகளில் மேற்கொண்ட கள ஆய்வில் சுமார் 293 இடங்களில் தொல்லியல் எச்சங்கள் கண்டறியப்பட்டன. அவை கீழடி அகழாய்வுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.

2015 மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற அகழாய்வுகளில் சங்க காலத்தில் மக்கள் வாழ்ந்த நகர நாகரிகத்துக்கான பல்வேறு தொல்லியல் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டன. கீழடி அகழாய்வின் முதல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான ஆய்வறிக்கையை அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பித்ததாகவும், அந்த அறிக்கையை மத்திய அரசு இதுவரை வெளியிடாமல்
திட்டமிட்டு காலம் தாழ்த்தி வருகிறது” என்று கௌதமன் குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும் பேசுகையில், "மத்திய அரசு மனித குலத்தில் ஆரிய இனமே முதன்மை என்றும், சமஸ்கிருத வேதமே தலையானது என்றும் நேர்மையற்று கட்டமைக்க முயல்கிறது. இதற்காக திட்டமிட்டு உண்மையான தமிழரின் தொன்மையை மூடி மறைக்க பெரும்பாடுபட்டு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

எனவே, கீழடி ஆய்வறிக்கையை வெளியிட மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இதுகுறித்து சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் கோரிக்கை விடுத்தேன். தமிழ்நாட்டில் காவிரி, பாலாறு, தென்பெண்ணை, தாமிரபரணி உள்ளிட்ட ஆறுகளின் கரையோரப் பகுதிகளிலும் விரிவான தொல்லியல் கள ஆய்வுகள் மற்றும் அகழாய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையை தொல்லியல் மற்றும் வரலாற்றுத் துறை சார்ந்த நிபுணர்களைக் கொண்டு நிர்வகிக்க வேண்டும். கீழடி அகழாய்வுப் பணிகளில் முக்கிய பங்காற்றிய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவை தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையின் இயக்குநராக நியமிக்க வேண்டும்.

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கீழடி அருங்காட்சியகம் உள்ளிட்ட இதன் தொன்மங்கள் கிடைக்கும் இடங்களில், கீழடியின் தொன்மையை எடுத்துக்காட்டும் தமிழரின் தாய்மடி கீழடி என்றும், தமிழினத்தின் தொன்மை அடையாளம் கீழடி என பெயர்ப் பலகைகள் அமைக்க வேண்டும். இந்தக் கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் தமிழ்நாடு அரசு பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் மனு அளித்தேன்” என கௌதமன் கூறினார்.

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GOWTHAMAN ABOUT KEEZHADI
கீழடி ஆய்வறிக்கை
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