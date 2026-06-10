இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவு; பூர்வீக வீட்டில் உள்ள புகைப்படங்களை பார்த்து மனமுடைந்த சகோதரி பாரதி
சென்னை நீலாங்கரையில் வைக்கப்பட்டுள்ள இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு திரைத்துறையினர் அஞ்சல் செலுத்தி வருகின்றனர்.
Published : June 10, 2026 at 4:45 PM IST
தேனி: இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் சொந்த ஊரான தேனியில் உள்ள பூர்வீக வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரின் புகைப்படங்களை பார்த்து அவரின் இளைய சகோதரி பாரதி வேதனை அடைந்தார்.
பிரபல தமிழ் திரைப்பட இயக்குநரும் நடிகருமான பாரதிராஜா உடல்நலக் குறைவால் சென்னையில் இன்று காலமானார். வயது மூப்பு மற்றும் கடுமையான நுரையீரல் தொற்று காரணமாக அவர் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார். அதனைத்தொடர்ந்து, வீட்டிற்கு திரும்பிய அவர் ஓய்வில் இருந்த நிலையில், இன்று இயற்கை எய்தினார்.
நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரின் உடலுக்கு திரைத்துறையினர், அரசியல் தலைவர்கள் அஞ்சல் செலுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக முதலமைச்சர் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, கங்கை அமரன், நடிகர் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சிவக்குமார், சூர்யா, இயக்குநர் பாக்யராஜ், மாரிசெல்வராஜ், கவிஞர் வைரமுத்து உள்ளிட்ட பலர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இந்நிலையில், இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் மறைவு செய்தியை அறிந்த தேனியில் வசிக்கும் அவரது சகோதரி பாரதி மனமுடைந்து அழுதார்.
தேனி அல்லிநகரம் பகுதியில் பாரதிராஜாவின் பூர்வீக வீடு அமைந்துள்ளது. பாரதிராஜா பிறந்து வளர்ந்த இந்த வீட்டில் தற்போது அவரின் சகோதரி பாரதி வசித்து வருகிறார். அவரின் மறைவினால் மனவேதனையடுத்த அவர், வீட்டில் உள்ள பாரதிராஜாவின் பழைய புகைப்படங்களை பார்த்து கடந்த கால நிகழ்வுகளை நினைவுக்கூர்ந்தார்.
பாரதிராஜாவின் சிறுவயது புகைப்படங்கள், குடும்ப புகைப்படங்கள், இயக்குநராக இருந்த காலகட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் இந்த வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. பாரதிராஜாவின் மறைவினால் அல்லிநகரம் பகுதியில் வசிக்கும் அவரின் உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சோகமடைந்துள்ளனர்.
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடல் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக இன்றிரவு 9 மணி வரை சென்னை நீலாங்கரை இல்லத்தில் வைக்கப்படும் நிலையில், நாளை அவரின் சொந்த ஊரான தேனிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படவுள்ளது. தொடர்ந்து, வத்தலக்குண்டு அருகே உள்ள அவரது பண்ணை வீட்டில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டு, மாலையில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.