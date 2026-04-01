இன்னும் எவ்வளவு காலம் விசாரிப்பது? ஜெயலலிதா வழக்கில் வருமான வரித்துறையை கடிந்து கொண்ட நீதிமன்றம்

வருமான வரித்துறை பதிவு செய்த வழக்கிலிருந்து விடுவிக்க கோரி வருமான வரி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் ஜெயலலிதா வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 1, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
சென்னை: ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான செல்வ வரி தொடர்பான வழக்கு ஆவணங்களை சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளான தீபா மற்றும் தீபக்கிடம் வழங்குமாறு வருமான வரித் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா செல்வ வரி (wealth tax) தொடர்பான கணக்கை முறையாக பல ஆண்டுகள் தாக்கல் செய்யவில்லை என்று கூறி வருமான வரித் துறையினர் அவர் மீது வழக்குத் தொடர்ந்தனர். செல்வ வரி சட்டம் 35-வது பிரிவின் கீழ் இந்த வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கக் கோரி வருமான வரி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் ஜெயலலிதா வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். வழக்கை விசாரித்த மேல் முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் ஜெயலலிதாவை வழக்கில் இருந்து விடுவித்து தீர்ப்பளித்தது.

இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து வருமான வரித் துறை சார்பில் கடந்த 2008 மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டுகளில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு கடந்த 18 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த நிலையில், ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு, நீதிமன்றத்தால் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளாக அறிவிக்கப்பட்ட தீபா, தீபக் ஆகியோர் இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜெ. ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் சமீம் அகமது அமர்வு முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தீபக் தரப்பில் வழக்கறிஞர் சுதர்சன், மேல்முறையீடு செய்த வருமான வரித் துறை அனைத்து ஆவணங்களையும் தங்களுக்கு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இந்த வழக்கை நீண்ட காலம் வைத்திருக்க முடியாது. விரைவாக விசாரித்து முடிக்க வேண்டும். எனவே, ஆவணங்கள் அனைத்தையும் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் வாரிசுகளுக்கு வருமான வரித்துறை வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி ஒத்தி வைத்தனர்.

