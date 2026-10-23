70 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் - மயிலாடுதுறை விவசாயிகள் வேதனை
மயிலாடுதுறை முழுவதும் 70,000 மெட்ரிக் டன் நெல் இயக்கம் செய்யப்படாமல் கிடங்குகளிலும், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் தேக்கமடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 23, 2026 at 8:17 PM IST
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள நெல் மூட்டைகளை உடனுக்குடன் அரவைக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் விவசாயிகள் குறைத்தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த் தலைமையில நேற்று நடைபெற்றது. கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பூங்கொடி, வேளாண்மை இணை இயக்குநர் விஜயராகவன் மற்றும் விவசாய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் விவசாயிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில் பேசிய விவசாயி இளம்பரிதி, " கடந்த சம்பா பருவத்தில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டு இயக்கம் செய்யப்படாமல் இருந்த 40,000 மெட்ரிக் டன் நெல்லில் 25,000 மெட்ரிக் டன் நெல் மட்டுமே அரவைக்காக இயக்கம் செய்யப்பட்டது. எஞ்சிய 15,000 மெட்ரிக் டன் நெல் மூட்டைகள், கிடங்குகளில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில் தற்போது நடைபெற்ற குறுவை பருவ நெல் கொள்முதலில் 55,000 மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, அதில் பாதி நெல் கிடங்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் 3,000 முதல் 5,000 நெல் மூட்டைகள் இயக்கம் செய்யப்படாமல் தேக்கமடைந்துள்ளது.
இதன் காரணமாக மாவட்டம் முழுவதும் மொத்தமாக சுமார் 70,000 மெட்ரிக் டன் நெல் இயக்கம் செய்யப்படாமல் கிடங்குகளிலும், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் தேக்கமடைந்துள்ளன. நாள்பட்ட நெல் மூட்டைகளை அரவைச் செய்து பொதுமக்களுக்கு வழங்கும்போது அரிசியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
ஆட்சிக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தோடு அதிகாரிகள் கொள்முதல் செய்த நெல்லை அரவைக்கு அனுப்பாமல் தேக்கம் அடையச் செய்துள்ளனர். நெல் மூட்டைகளை உடனடியாக அரவைக்கு இயக்கம் செய்து நுகர்வோருக்கு தரமான அரிசியை வழங்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த விவசாயி இளம்பரிதி, "விவசாயிகள் நெல் மூட்டைகளைக் கொள்முதல் நிலையங்களில் செலுத்தி பணம் பெற்றுக் கொண்டுவிட்டனர். அரசுக்கு கெட்டப்பெயரை வாங்கித் தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அதிகாரிகள், கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை அரவைக்கு அனுப்பாமல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தேக்கமடையச் செய்துள்ளன. இதனால் அரசுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. அரவைக்கு நெல் மூட்டைகள் உடனுக்குடன் அனுப்பப்படும்போது ரேஷன் கடைகளில் நுகர்வோர்களுக்கு புதிய அரிசி கிடைக்கும்.
இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் சேமித்து வைத்திருந்து பின்னர் அரவைக்கு அனுப்பி நெல்மணிகள், ரேஷன் கடைகளுக்கு செல்லும்போது அரிசியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. ரேஷன் அரிசியை சாப்பிடுபவர்கள் 80% கூலித் தொழிலாளிகள், விவசாயிகள். எனவே, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ள 77,000 மெட்ரிக் டன் நெல் மூட்டைகளை, அரவைக்காக அனுப்பி வைக்க மயிலாடுதுறை மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.