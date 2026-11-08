வ.உ.சி துறைமுகத்தில் இருந்து வியட்நாமிற்கு நேரடி சரக்குக் கப்பல் போக்குவரத்து தொடக்கம்
எம்.வி. ஹையான் ஆல்பா என்ற சர்வதேச சரக்கு கப்பல் தனது முதல் பயனத்தில் மொத்தம் 1,781 சரக்குப் பெட்டகங்களை ஏற்றிச் சென்றது.
Published : November 8, 2026 at 10:00 AM IST
தூத்துக்குடி: வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் இருந்து வியட்நாமுக்கு நேரடி சரக்குக் கப்பல் போக்குவரத்து நேற்று (நவம்பர் 7) தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தின் தக்ஷின் பாரத் கேட்வே டெர்மினலில் இருந்து, எம்.வி. ஹையான் ஆல்பா என்ற சர்வதேச சரக்குக் கப்பல் தனது முதல் பயணத்தை நேற்று தொடங்கியது. இந்த கப்பல் மொத்தம் 1,781 சரக்குப் பெட்டகங்களை ஏற்றிச் சென்றது.
இந்த சரக்குக் கப்பல் தூத்துக்குடியில் இருந்து வியட்நாம் நகருக்கு செல்கிறது. 171.90 மீட்டர் நீளமும், 28.40 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட இந்தக் கப்பல், சாம்சாரா ஷிப்பிங் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தால் இயக்கப்படுகிறது. தூத்துக்குடி முதல் வியட்நாம் இடையிலான புதிய கப்பல் சேவை மூலம், வியட்நாமின் ஹோ சி மின் நகருக்கு 7 நாட்களிலும், ஹாங்காங் நகருக்கு 10 நாட்களிலும் சரக்குகளைக் கொண்டு செல்ல முடியும்.
மேலும், இந்த கப்பல் சேவை மூலம் இந்தியா, வியட்நாம், சிங்கப்பூர், மலேசியா, கம்போடியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இடையே சரக்குப் போக்குவரத்து இணைப்பு கிடைக்கிறது. இச்சேவையின் மூலம் தூத்துக்குடி துறைமுகத்திலிருந்து 823 சரக்குப் பெட்டகங்கள் கையாளப்பட்டுள்ளன. இதில் 723 ஏற்றுமதி சரக்குப் பெட்டகங்களும், 100 இறக்குமதி சரக்குப் பெட்டகங்களும் அடங்கும்.
தொடர்ந்து, கப்பல் சேவையை பயன்படுத்தி அரிசி, பதப்படுத்தப்படாத முந்திரி, கடல் உணவுப் பொருட்கள், பருத்தி, நூல் வகைகள், ரசாயனப் பொருட்கள், தேங்காய் நார் மற்றும் ஆடை உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த புதிய கப்பல் சேவைக்கான தொடக்க விழாவானது, தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில், துறைமுகத் தலைவர் ராஜேஸ் சந்திரராஜன், துறைமுக போக்குவரத்துத்துறை மேலாளர் சுதிப்தா பானர்ஜி, தக்ஷின் பாரத் கேட்வே முனையத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி செந்தில்குமார் சுப்பிரமணியன், மும்பை சாம்சாரா குழுமத்தின் பொது மேலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கொண்டு சிறப்பித்தனர்.
இதனிடையே, 2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலகட்டத்தில் வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் 5.16 லட்சம் டி.இ.யு. சரக்குப் பெட்டகங்களைக் கையாண்டுள்ளது. இதற்கு முன்னதாக, கடந்த நிதியாண்டில் இதே காலகட்டத்தில் 5.03 லட்சம் டி.இ.யு. சரக்குப் பெட்டகங்கள் கையாளப்பட்ட நிலையில், தற்போது 2.56 சதவீத வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.
மேலும், சர்வதேச மற்றும் பிராந்திய கடல்சார் இணைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும், ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தை அதிகரிப்பதற்கும், தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுவதற்கும் இதுபோன்ற புதிய கப்பல் சேவைகள் தொடர்ந்து விரிவுப்படுத்தப்படும் என துறைமுக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
தென் தமிழ்நாட்டின் தொழில் மற்றும் வர்த்தக வளர்ச்சிக்கு புதிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருந்து வியட்நாமிற்கு நேரடி சரக்குக் கப்பல் சேவை தொடங்கப்பட்டிருப்பது ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.