ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் சரக்கு கப்பலுடன் மாயமான மகன்: 6 மாதங்களாக பழைய குரல் பதிவுகளை கேட்டு கண்ணீர் வடிக்கும் திண்டுக்கல் தாய்!
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும், தமிழக முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவிலும் மனு அளித்துள்ளோம். இதுவரை எனது மகனின் நிலை குறித்து எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை என்று கண்ணீர் வடித்தார் பாண்டிச்செல்வி.
Published : November 12, 2026 at 6:29 PM IST
- By வசந்த சித்தார்த்தன்
கடல் கடந்து சென்று குடும்பத்தின் வறுமையை போக்க வேண்டும் என்ற கனவோடு புறப்பட்ட திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த 23 வயது இளைஞர், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் சரக்கு கப்பலுடன் மாயமாகி 6 மாதங்களான நிலையில், எந்த தகவலும் இன்றி அவரது குடும்பத்தினர் தவிப்பது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் நகர் குடைப்பாறைப்பட்டியைச் சேர்ந்த வடிவேல் - பாண்டிச்செல்வி (45) தம்பதியின் மகன் நவீன் குமார் (23). கடல்சார் படிப்பை (Marine Course) முடித்து மாலுமியாக பணியாற்ற வேண்டும் என்ற கனவை, இவரது குடும்பத்தினர் பெரும் சிரமத்திற்கு இடையே நிறைவேற்றி வைத்துள்ளனர்.
துபாயில் 6 மாத ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணி எனக் கூறி அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நவீன் குமார், அங்கு சென்ற ஒரு வாரத்திலேயே ஈரான் நாட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளார். மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் பதற்றத்திற்கு இடையே, ஈரான் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான எஃகு பொருட்களை ஏற்றி சென்ற 'பிரிட்ஜ் 1', 'பிரிட்ஜ் 2' ஆகிய இரண்டு சரக்குக் கப்பல்கள், கடந்த மே மாதம் 9-ஆம் தேதி, ஈரானின் கிஷ் தீவு அருகே மாயமானதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த கப்பல்களில் நவீன் குமார் உள்பட 2 இந்தியர்கள், 3 ஈராக்கியர்கள், ஒரு பாகிஸ்தானியர் என 6 மாலுமிகள் இருந்துள்ளனர்.
செல்போனில் மகனின் குரலை கேட்டு கண்ணீர் வடிக்கும் தாய்
கப்பல் மாயமான தகவல் கிடைத்தவுடன் கதறி அழுது கண்ணீர் விட்டது நவீன்குமார் குடும்பம். இடையே, ஈரான் கப்பல் நிறுவனத்திடம் இருந்து ஒரே ஒரு போன் கால் வந்த நிலையில், அவர்கள் பேசியது இவர்களுக்குப் புரியவில்லை. பின்பு இவர்கள் முயற்சித்த போதும் அந்த நிறுவனத்தை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
மகனிடமிருந்து எந்தத் தகவலும் வராத நிலையில், நவீன் குமார் இறுதியாக அனுப்பிய பழைய குரல் பதிவுகளை மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுத் தாய் பாண்டிச்செல்வி கண்ணீர் விட்டுக் கதறும் காட்சி காண்போரை கண் கலங்க செய்கிறது.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பேசிய பாண்டிச்செல்வி, "ஒரு பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளையை இழந்தால் எத்தகைய வேதனையை அனுபவிப்பார்கள் என்பதை வார்த்தைகளால் சொல்லத் தேவையில்லை. எங்களால் இந்த வலியை தாங்க முடியவில்லை. சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் முன் வந்து எங்களுக்கு உதவ வேண்டும்" என உருக்கமாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மேலும் பேசிய அவர், "என் மகன் நவீன் குமார் மும்பையில் உள்ள லஸ்கர் மெரைன் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (LASCAR MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED) என்ற ஏஜென்சி மூலமாக, கப்பல் பணிக்கு சென்றார். ஈரானை சேர்ந்த டெல்டா மெரைன் கசர் கோ (DELTA MARINE KHAZAR CO) என்ற நிறுவனத்தின் கப்பலில், துபாயில் 6 மாதங்கள் வேலை என்று கடந்த 17-11-2025 அன்று அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
ஆனால், ஒரே வாரத்தில் அவர் ஈரானுக்கு மாற்றப்பட்டு, சரக்கு கப்பலில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளார். கடந்த மே மாதம் 9ஆம் தேதிக்குப் பிறகு அவரை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை.
எனது மகனை படிக்க வைப்பதற்காக சுமார் 15 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வாங்கியுள்ளோம்.
எனது மகன் காணாமல் போனது தொடர்பாக, ஏற்கனவே திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும், தமிழக முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவிலும் மனு அளித்துள்ளோம். இதுவரை எனது மகனின் நிலை குறித்து எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை" என்று கண்ணீர் வடித்தார்.
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மர்மமாக நீடிக்கும் கப்பலின் நிலை
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் நிலவும் மோதல் காரணமாக, அந்தக் கப்பல் தாக்குதலுக்குள்ளாகி மூழ்கியதா? அல்லது வளைகுடா நாடுகளாலோ, ஈரானாலோ மாலுமிகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ளனரா? என்பது குறித்து முரண்பட்ட தகவல்கள் வெளியாகி வருவதாகவும் நவீன்குமார் குடும்பத்தினர் கூறுகின்றனர்.
இது குறித்து முறையான அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் கிடைக்காததால், ஒருபுறம் மகனின் நிலை தெரியாமல் தவிப்பதும், மறுபுறம் வாங்கிய கடனை அடைக்க முடியாமல் தவிப்பதும் என அந்தக் குடும்பம் மீளாத் துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது.
தங்கள் மகனின் நிலை என்ன? என்பதைக் கண்டறிந்து, அவரைப் பத்திரமாக மீட்டுத் தர மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே நவீன் குமார் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
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அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்
இதனிடையே, நவீன்குமார் காணாமல் போன விவகாரம் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "நேற்று கூட இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசப்பட்டது. தொடர்ச்சியாக இந்த விவகாரம் குறித்து வெளியுறவுத் துறையுடன் உயர் மட்ட அளவில் பேசி வருகிறோம். தற்போது வரை அவர்கள் இருக்கும் இடத்தை கண்டறிய முடியவில்லை. தொடர்ச்சியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.