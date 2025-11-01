ETV Bharat / state

'மன்னிப்பு கேட்டாலும் செங்கோட்டையனை சேர்க்க முடியாது' - திண்டுக்கல் சீனிவாசன் திட்டவட்டம்!

செங்கோட்டையனை விட அதிமுகவை வழிநடத்த அனைத்து விதத்திலும் தகுதியானவர் இபிஎஸ் என முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய திண்டுக்கல் சீனிவாசன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய திண்டுக்கல் சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2025 at 5:01 PM IST

மதுரை: செங்கோட்டையன் தவற்றை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டாலும் இனிமேல் கட்சியில் சேர்க்க முடியாது என்று அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

முத்துராமலிங்க தேவரின் 118 ஆவது ஜெயந்தி மற்றும் குரு பூஜை ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கலந்து கொண்டு தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் அதிமுகவில் இருந்து செங்கோட்டையனை நீக்கி அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக உத்தரவிட்டார்.

அந்த அறிவிப்பில், ''அதிமுக கொள்கை குறிக்கோள்களுக்கும், கோட்பாடுகளுக்கும் முரணான வகையில் செயல்பட்டதாலும், கழகத்தின் சட்ட திட்டங்களுக்கு மாறுபட்டு, கழகத்தின் ஒழுங்குமுறை குலையும் வகையில் நடந்துகொண்டதாலும், கழகத்தில் இருப்பவர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பு வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்று தெரிந்தும் அவர்களுடன் ஒன்றிணைந்து, கட்சியின் கண்ணியத்திற்கு மாசு ஏற்படும் வகையில், செயல்பட்டு வரும் செங்கோட்டையன் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பு உள்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கி வைக்கப்படுகிறார்' என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த விவகாரம் அதிமுகவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், மன்னிப்புக் கேட்டாலும் செங்கோட்டையனை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்க்க முடியாது என்று அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தேவர் ஜெயந்திக்காக மதுரை வங்கியில் இருந்து எடுத்து செல்லப்பட்ட தங்க கவசத்தை மீண்டும் ஒப்படைத்த பின்னர் அதிமுக பொருளாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறுகையில், "செங்கோட்டையன் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முன்னால் பிறந்தவர். அந்த ஒரு தகுதியை தவிர, எல்லா விதத்திலும் அனைத்து விதமான தகுதிகளையும் கொண்டவர் இபிஎஸ். திமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு இருந்து கொடநாடு வழக்கு நடக்கிறது. சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுத்து சம்பந்தப்பட்டவர்களை ஜெயிலில் போடாமல் ஏன் இருக்கின்றார்கள்? பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால் சட்டப்படி நீக்கப்பட்டவர் ஓபிஎஸ்.

செங்கோட்டையன் மன்னிப்பு கேட்டாலும், கட்சியில் அவரை மீண்டும் சேர்க்க முடியாது. ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரனுடன் இருக்கும் தொண்டர்கள் மன்னிப்புக் கேட்டால், ஆலோசித்து சேர்க்கப்படும். இவர்களால் அதிமுகவிற்கு எந்த பலவீனமும் கிடையாது. நாங்கள் ஸ்டெடியாக இருக்கின்றோம். செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் ராஜாவாக இருந்தார். ஆனால், தற்போது சிலருக்கு கூஜா தூக்கி வருகிறார்" என்றார்.

