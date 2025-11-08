ETV Bharat / state

பழனிக்கே மொட்டை அடித்த குடும்பம்; மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து ரூ.25 ஆயிரத்துக்கு போலி நீட் சான்றிதழ்!

பழனியில் போலி நீட் சான்றிதழ் மூலம் மருத்துவ கல்லூரியில் சேர முற்பட்ட ஸ்ரீவர்ஷினி எப்படி இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டார் என்பது குறித்த விவரங்களை காவல்துறையினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

போலி நீட் சான்றிதழ் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஸ்ரீவர்ஷினி, முருகேஷ்வரி, சொக்கநாதன் ஆகியோரின் புகைப்படம்.
போலி நீட் சான்றிதழ் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஸ்ரீவர்ஷினி, முருகேஷ்வரி, சொக்கநாதன் ஆகியோரின் புகைப்படம். (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 8:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: போலி நீட் மதிப்பெண் சான்றிதழை தயாரித்து தமிழகத்தில் விநியோகம் செய்த மேற்கு வங்க கும்பலை பிடிக்க காவல் துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

2025-இல் பள்ளிப்படிப்பை முடிந்த காருண்யா ஸ்ரீவர்ஷினி (19), மருத்துவம் படிப்பதற்காக நீட் தேர்வு எழுதியுள்ளார். இதில் 228 மதிப்பெண்களை பெற்ற அவருக்கு, அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்காது என்று தெரிந்திருக்கிறது. இதனால், காருண்யாவின் மதிப்பெண் சான்றிதழை மாற்றி போலியாக உருவாக்க அவரின் பெற்றோர் முடிவு செய்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து 456 மதிப்பெண் பெற்றதாக போலி நீட் சான்றிதழைப் பெற்று, திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் மருத்துவ இடத்திற்கான கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். ஆனால், காருண்யாவின் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெறாத நிலையில், சந்தேகமடைந்த அரசு மருத்துவக்கல்லூரி நிர்வாகம் சென்னையில் உள்ள மருத்துவக் கல்வி இயக்குநருக்கு சான்றிதழ்களை அனுப்பி சரிபார்த்துள்ளது.

அப்போது, மாணவி போலி சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பித்துள்ளதாக, மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். உடனடியாக இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

புகாரின் பெயரில், காருண்யா ஸ்ரீவர்ஷினி, அவரது தந்தை சொக்கநாதன் (55), தாய் முருகேஷ்வரி (50) ஆகியோரை கைது செய்த திண்டுக்கல் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர், மூவரிடமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், மாணவி காருண்யா ஸ்ரீவர்ஷினி, அவரது தாயார் விஜய முருகேஸ்வரி ஆகியோர் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் இயங்கி வரும் ஒரு சட்டவிரோத கும்பலைத் தொடர்பு கொண்டு, ரூ.25,000 பணம் கொடுத்து போலி நீட் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை பெற்றது தெரியவந்துள்ளது.

இந்த போலி சான்றிதழ்கள் முற்றிலும் தொழில்முறை முறையில் உருவாக்கப்பட்டு, உண்மையானவை போல தோற்றமளித்ததால், ஆரம்பத்தில் கல்லூரி நிர்வாகத்தை ஏமாற்ற முடிந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: கரூர் விபத்து: தவெக-விடம் இருந்து வீடியோ பதிவுகளை பெற்றுக்கொண்ட சிபிஐ; வேகமெடுக்கும் வழக்கு!

தற்போது, கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் திண்டுக்கல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள போலி சான்றிதழ் கும்பலின் முழு விவரங்களையும் சேகரிக்கும் பணியில் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்த கும்பல் பல மாநிலங்களில் இதேபோன்ற மோசடிகளில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இந்த சம்பவம், நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் போலி சான்றிதழ் தயாரிப்பு குறித்து மீண்டும் பொதுமக்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், மருத்துவக் கல்வியில் திறமை அடிப்படையில் மட்டுமே இடம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுவடைந்துள்ளது.

TAGGED:

PALANI FAKE NEET MARK SHEET
NEET FRAUD KARUNYA SRIVARSHINI
FAKE NEET MARK SHEET
போலி நீட் சான்றிதழ்
DINDIGUL NEET MARK SHEET FORGING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.