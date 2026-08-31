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ஆன்லைன் மோசடி: பணத்தை இழந்த நத்தம் இளைஞர் விபரீத முடிவு

இளைஞர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவத்தை அறிந்த அவரது உறவினர்கள் நத்தம் - மதுரை சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 11:51 PM IST

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மதுரை: மதுரை அருகே நடந்த ஆன்லைன் மோசடியில் சிக்கி லட்சக்கணக்கான பணத்தை இழந்த நத்தம் இளைஞர் ஒருவர், தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் மேலூர், அலங்காநல்லூர் பகுதிகளில் எஃப்க்யூஎல் செயலி (FQL App) மூலமாக கிரிப்டோகரன்சி மூலம் பணத்தை இரட்டிப்பாக்கலாம் எனக் கூறி மிகப்பெரிய ஆன்லைன் மோசடி நடைபெற்றுள்ளது.

இதனை நம்பி ஆயிரக்கணக்கானோர் கோடிக்கணக்கான பணத்தை இழந்துள்ளனர். பலர் தங்கள் நிலம் உள்ளிட்ட சொத்துகளை விற்று பணத்தை முதலீடு செய்து அதனை பறிகொடுத்துள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக பெறப்பட்டட புகார்களின் அடிப்படையில், மதுரை, விருதுநகர், திண்டுக்கல், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் 6 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதுவரை 21 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

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மேலும், 13 வங்கிக்கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. இதனிடையே, இந்த மோசடி தொடர்பான வழக்குகள் பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த மோசடியில் சிக்கி லட்சக்கணக்கான பணத்தை இழந்த திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராசு என்ற இளைஞர், இன்று (ஆக.31) தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.

இதனை அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் திண்டுக்கல் - மதுரை சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அந்த சாலையில் ஒரு மணிநேரத்துக்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் அங்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து, மறியல் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

TAGGED:

மதுரை ஆன்லைன் மோசடி
பண மோசடி
திண்டுக்கல் இளைஞர்
நத்தம்
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