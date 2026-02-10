விசில் கட்சியாக இருந்தாலும், அடிமை அதிமுகவாக இருந்தாலும் வெல்லப் போவது திமுக தான் - ஐ.லியோனி பேச்சு
அதிமுக தலைமையிலான தே.ஜ கூட்டணியை ‘டபுள் எஞ்சின்’ என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் பிரதமர் மோடி. ஆனால், அந்த டபுள் என்ஜின்களும் தகர டப்பாக்கள் என்று திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி விமர்சித்தார்.
Published : February 10, 2026 at 1:10 PM IST
பெரம்பலூர்: விசில் கட்சி தவெக என்றாலும், அடிமை கூட்டணி அதிமுக என்றாலும் வரும் தேர்தலில் வெல்லப் போவது திமுக கூட்டணி தான் என திமுக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் ஐ. லியோனி நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூட்டணி, தொகுதிப் பங்கீடு, பிரச்சாரம், பொதுக்குழு கூட்டம், தேர்தல் வாக்குறுதிகள் என அரசியல் கட்சிகள் பரபரப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும், இந்த தேர்தலில் தவெக களம் காண இருப்பதால், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வேறுவிதமாக இருக்கும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், பெரம்பலூரில் திமுக சார்பில் ‘தமிழ்நாடு தலை குனியாது’ என்ற தலைப்பிலான பொதுக்கூட்டம் நேற்று (பிப்.9) நடைபெற்றது. மாவட்டச் செயலாளர் ஜெகதீசன், போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் முன்னிலையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில் திமுக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் திண்டுக்கல் ஐ. லியோனி கலந்து கொண்டு பேசினார்.
அப்போது அவர், “அதிமுக தலைமையிலான பாஜக கூட்டணி கட்சிகள், பொய் புரட்டுகளை சொல்லி நாடே போற்றும் திமுகவின் திட்டங்கள் மீது அவதூறு பரப்புகின்றனர். பிறகு, அதே திட்டங்களை தேர்தல் அறிவிப்பாக வெளியிட்டு வருகிறார்கள். பிரதமர் மோடி அதிமுக தலைமையிலான தே.ஜ கூட்டணியை ‘டபுள் எஞ்சின்’ என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், அந்த டபுள் என்ஜின்களும் தகர டப்பாக்கள். திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தான் புத்தம் புதிய எஞ்சின்.
எனவே, புதிதாக வந்து விசிலை முழுங்கிய அந்த கூட்டமாக இருந்தாலும் சரி, போலி கூட்டணியை உருவாக்கியுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியின் அடிமைக் கூட்டணியாக இருந்தாலும் சரி, திமுக கூட்டணியின் முன் உங்களது நாடகங்கள் எதுவும் எடுபடாது.
மேலும், உலகமே போற்றும் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி தான் வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெறும்” என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி, “மோடி தலைமையிலான கூட்டணி தேசத்தை அழிக்க வந்த கூட்டணி. என்டிஏ (NDA) என்பதற்கு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி என்பது அர்த்தமல்ல, National Disaster Alliance என்பதே உண்மையான அர்த்தம்” என கடுமையாக விமர்சித்தார்.