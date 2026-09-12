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நாளை திருமணம்; இன்று தேர்வெழுத சென்ற மணப்பெண் விபத்தில் உயிரிழப்பு

நாளை திருமணம் நடைபெற இருந்த நிலையில், மணமகள் உயிரிழந்த சம்பவம் இரு வீட்டாரையும் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

உயிரிழந்த வென்சியா - காயமடைந்த ஜெபாஸ்டின்
உயிரிழந்த வென்சியா - காயமடைந்த ஜெபாஸ்டின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 4:04 PM IST

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மதுரை: நாளை திருமணம் நடைபெறவிருந்த நிலையில், இன்று தேர்வெழுத சென்ற மணப்பெண் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கமலாபுரம் அருகே உள்ள சக்கையாநாயக்கனூரைச் சேர்ந்தவர் மானுவேல் மகள் வென்சியா (26). இவருக்கும் வெள்ளோடு பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெபாஸ்டினுக்கும் (29) நாளை திருமணம் நடைபெறுவதாக இருந்தது.

ஜெபாஸ்டின் இந்திய ராணுவத்தில் காஷ்மீரில் பணிபுரிந்து வருகிறார். திருமணத்துக்காக அவர் விடுப்பில் திண்டுக்கல் வந்திருந்தார். நாளை திருமணம் என்பதால் அதற்கான ஏற்பாடுகளில் இரு வீட்டாரும் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வந்தனர்.

இந்த சூழலில், மணமகள் வென்சியாவுக்கு இன்று (செப்.12) மதுரையில் செவிலியர் தேர்வு இருந்துள்ளது. இதற்காக மணமகன் ஜெபாஸ்டின், தனது மோட்டார் சைக்கிளில் வென்சியாவை அழைத்துக் கொண்டு அதிகாலை 3 மணிக்கு புறப்பட்டார்.

திண்டுக்கல் - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாடிப்பட்டி அருகே சாணம்பட்டி பிரிவு பகுதியில் அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்தனர்.

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அப்போது கோயம்புத்தூரில் இருந்து மதுரை நோக்கி எதிர்திசையில் வந்து கொண்டிருந்த காரின் முன்பக்க டயர் வெடித்ததில், கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், ஜெபாஸ்டினின் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது.

இதில் ஜெபாஸ்டினும், வென்சியாவும் பல அடி தூரத்துக்கு தூக்கி வீசப்பட்டனர். இதில் பலத்த காயமடைந்த வென்சியா, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

காயமடைந்த மணமகன் ஜெபாஸ்டின், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

நாளை திருமணம் நடைபெற இருந்த நிலையில், மணமகள் உயிரிழந்த சம்பவம் இரு வீட்டாரையும் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள வாடிப்பட்டி போலீசார், சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

மணமகள்
விபத்து
மதுரை
நாளை திருமணம்
MADURAI ACCIDENT BRIDE

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