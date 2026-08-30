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திண்டுக்கல்: வடமதுரை அருகே பால் வாகனம் மோதி 4 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு

விபத்தில் காயமடைந்த மூதாட்டி அஞ்சலைம்மாள், திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

வடமதுரை அருகே பால் வாகனம் மோதி 4 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு
வடமதுரை அருகே பால் வாகனம் மோதி 4 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 9:16 PM IST

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திண்டுக்கல்: வடமதுரை அருகே பால் வாகனம் மோதியதில் சாலையோரம் விளையாடிக்கொண்டிருந்த 4 சிறுவர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வடமதுரை அருகே உள்ள கொல்லப்பட்டி சமத்துவபுரம் - புத்தூர் கணவாய்மேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அஞ்சலைம்மாள் (60). இவர் இன்று மாலை சாலையோரம் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார். அவருடன் உறவினர்களின் குழந்தைகள் 4 பேர் சாலையோரம் அமர்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக, பால் கேன்களை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த வாகனம், கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் இருந்தவர்கள் மீது மோதியது.

இந்த விபத்தில், அஞ்சலைம்மாள், நாகராஜ் என்பவரின் மகள்களான யோகவர்ஷினி (11), அனன்யா (6), ஜெகதீசன் என்பவரின் மகள் தனுஸ்ரீ (5), சின்னத்தம்பி என்பவரின் மகன் மோசிகரன் (6) ஆகிய 5 பேரும் பலத்த காயம் அடைந்தனர்.

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விபத்து நேரிட்டதை அடுத்து, அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அனைவரையும் மீட்டு திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இவர்களில், குழந்தைகள் 4 பேரும் மருத்துவமனை செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தனர். அவர்களுடன் இருந்த அஞ்சலைம்மாள், திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

விபத்தை ஏற்படுத்திய பால் வாகனம்
விபத்தை ஏற்படுத்திய பால் வாகனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தகவல் அறிந்த வந்த வடமதுரை போலீஸார் சம்பவ தொடர்பாக விசாரணை நடத்தினர். குழந்தைகளின் உடல்கள் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனிடையே, விபத்தை ஏற்படுத்திய வாகனத்தை போலீஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். மேலும் வாகனத்தை ஓட்டி வந்த அய்யலூர் அருகே உள்ள குருந்தம்பட்டியை சேர்ந்த சரவணகுமாரிடம் (ஓட்டுநர்) விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பால் வாகன ஓட்டுநர் சரவணகுமார்
பால் வாகன ஓட்டுநர் சரவணகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நிவாரணம் அறிவிப்பு: இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த 4 குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு முதலமைச்சர் விஜய், ஆறுதலையும் இரங்கலையும் தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு தலா 3 லட்ச ரூபாயும், காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அஞ்சலையம்மாளுக்கு ரூ.1 லட்ச ரூபாயும் முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதியில் இருந்து வழங்குவதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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வாகனம் மோதி 4 பிஞ்சுக் குழந்தைகள் விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் வடமதுரை பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

DINDIGUL VADAMADURAI ACCIDENT
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