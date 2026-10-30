சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் நிர்வாகத்தைக் கண்காணிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் - உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
கடந்த 12 ஆண்டுகளாக கோயிலுக்கு வந்த வருமானம் குறித்த முழு கணக்கை தீட்சிதர்கள் சமர்ப்பிக்கவில்லை என உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
Published : October 30, 2026 at 6:46 PM IST
சென்னை: சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் நிர்வாகத்தை கண்காணிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் இருவர் தலைமையில் நிர்வாக குழுவை அமைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் கனக சபை மீதேறி, பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதித்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து, பொது தீட்சிதர்கள் உள்ளிட்டோர் தரப்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. அதேபோல, அரசாணைக்கு ஆதரவு தெரிவித்தும் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
இந்த வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் மனோகரன் அடங்கிய அமர்வு, "கோயிலின் நிர்வாகத்தை தீட்சிதர்களிடம் ஒப்படைத்து கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு உத்தரவு பிறப்பித்த பிறகு, கோயில் முறையாக நிர்வகிக்கப்படவில்லை. நிர்வாகத்தைக் கண்காணிக்க உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் வி.பாரதிதாசன், ஆர்.சுரேஷ்குமார் ஆகியோரை முறையே தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவராகவும், ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராஜேந்திரனை உறுப்பினராகவும், பொது தீட்சிதர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர், இந்துசமய அறநிலையத்துறைச் செயலாளர் ஆகியோரை அலுவல் சாரா உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்" என தெரிவித்தனர்.
மேலும் நீதிபதிகள் "இந்த நிர்வாக குழு, கோயிலின் புராதனக் கட்டடங்களுக்கு இடையூறாக அனுமதியின்றி கட்டப்பட்டுள்ள தேவையற்ற கட்டடங்களை அப்புறப்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழ்நாடு புராதனச் சின்ன ஆணையத்துடன் கலந்தாலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள கோயில் சொத்துகளை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உதவியுடன் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சொத்துகளைக் கணக்கெடுத்து மாயமான மதிப்புமிக்க பொருள்களை மீட்கவும், கோயில் சொத்துகளின் வாடகை மற்றும் குத்தகை பாக்கியை வசூலிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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இதனிடையே, கடந்த 12 ஆண்டுகளாக கோயிலுக்கு வந்த வருமானம் குறித்த முழு கணக்கை தீட்சிதர்கள் சமர்ப்பிக்கவில்லை. கோயிலை தீட்சிதர்கள் முறையாக நிர்வகிக்காதது வேதனை அளிக்கிறது. புராதன கட்டடங்களுக்குச் சேதம் ஏற்படுத்தாமல், கோயில் திருப்பணிகளை மேற்கொண்டு மத சடங்குகள், மரபுகளின்படி குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டும். விரைவில் கோயிலின் பெருமையை மீட்டெடுக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நிர்வாகக் குழு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
நிர்வாகக் குழுவுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும், அனைத்து அரசுத் துறை அதிகாரிகளும் வழங்க வேண்டும். கோயிலின் கனகசபையில் நின்று அனைத்து பக்தர்களும் தரிசனம் செய்யவும், தேவாரம், திருவாசகம் பாடவும் சம வாய்ப்பு வழங்குவதை நிர்வாகக் குழு உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்றும் நீதிபதிகள் தங்களது உத்தரவில் தெரிவித்தனர்.
சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் வழக்கு கடந்து வந்த பாதை
புகழ்பெற்ற சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் நிர்வாகத்தைக் கவனிப்பதற்காக தமிழக அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு நிர்வாக அதிகாரியை (Executive Officer) நியமித்து அரசாணை வெளியிட்டது.
இந்த உத்தரவின் மூலம் கோவில் நிர்வாகத்தில் அரசு தலையிட முயற்சி செய்வதாக கூறி சிதம்பரம் பொது தீட்சிதர்கள் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தமிழக அரசின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.
மேலும், பொது தீட்சிதர்கள் தங்களின் மத நிறுவனங்களை தாங்களே நிர்வகித்துக் கொள்ளும் உரிமையை இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 26-வது பிரிவு வழங்குகிறது. எனவே, நிர்வாகத்தில் ஏதேனும் முறைகேடுகள் நடந்தால் தற்காலிகமாக மட்டுமே அரசு தலையிடலாமே தவிர, நிரந்தரமாக நிர்வாகத்தை கைப்பற்ற முடியாது. சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலை நிர்வகிக்கும் பொது தீட்சிதர்களின் உரிமையைப் பறிக்க அரசுக்கு எந்தவித அதிகாரம் இல்லை என்று கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது.
இதனிடையே, கனகசபையில் ஏறி வழிபாடு செய்ய அனுமதிப்பதில்லை என்ற புகாரை விசாரித்த கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர், பக்தர்களை கனகசபையில் ஏறி வழிபாடு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று 2022-ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டார். இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தீட்சிதர்கள் தரப்பிலும், ரமேஷ் என்பவரும் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், "2014-இல் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பளித்த பிறகு, கடந்த 12 ஆண்டுகளாக எந்த கணக்கையும் தீட்சிதர்கள் கடைபிடிக்கவில்லை. அதனால், கோவில் நிர்வாகத்தை கண்காணிக்க உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அடங்கிய குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், ஏராளமான புராதன சின்னங்கள் பழுதடைந்த நிலையில் அவை இடியும் நிலையில் காணப்படுகிறது. அவற்றை உடனே புனரமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. புதிய கட்டுமானங்களை அனுமதித்தாலும் புராதன சின்னங்கள் பாதிக்கப்படும்.
அன்னதானம் மற்றும் அன்னப்பாவாடை என்ற பெயரில் தீட்சிதர்களின் குடும்பத்தினரே நன்கொடை வசூலித்துள்ளனர். கோவிலுக்குள் வணிக ரீதியான செயல்பாடுகளை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் நீதிமன்றம் தலையிட வேண்டியதாகிறது" என நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.