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மதுபானம் வாங்குவதற்கு புதிய டிஜிட்டல் முறை - சோதனை அடிப்படையில் நடைமுறை அமைச்சர் விக்னேஷ்

மதுபானங்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்ற நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை சரியாக படித்துவிட்டு பதில் கூறுவதாக அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் விக்னேஷ் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் விக்னேஷ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 11:27 AM IST

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கோயம்புத்தூர்: டாஸ்மாக் (மதுபான) கடைகளில் கூட்ட நெரிசலை குறைக்கவும், பணமில்லாப் பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கவும் புதிய ஆன்லைன் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை முறையை சோதனை அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

சென்னையில் இருந்து கோவை வந்த மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ், கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது பேசிய அவர், “மதுபானக் கடைகளில் கூட்ட நெரிசலை குறைக்கவும், பணமில்லாப் பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கவும் புதிய ஆன்லைன் டிஜிட்டல் முறையை சோதனை அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்.

மேலும், வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப, வெளி மாநிலங்களில் பிரபலமாக உள்ள மதுபானங்களை இங்கு விற்பனை செய்வதற்காக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மதுபானக் கடைகளில் பணப்புழக்கத்தை குறைத்து, பணமில்லா பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கவும், பல காலமாக இருந்த பத்து ரூபாய் மற்றும் இருபது ரூபாய் சில்லறைப் பிரச்சினைகளை குறைப்பதற்காகவும் ஆன்லைன் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை முறை கொண்டுவரப்படுகிறது.

நீதிமன்ற உத்தரவை படிக்கவில்லை

இந்த ஆன்லைன் டிஜிட்டல் முறையில் முன்பு இருந்த பிரச்சினைகளை களையப்பட்டு, தற்போது புதிய முறை சோதனை அடிப்படையில் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதில் எழும் பிரச்சினைகளை ஆராய்ந்து, அவற்றை குறைக்கும் நடைவடிக்கை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மதுபானங்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்ற நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை நான் இன்னும் முழுமையாக படிக்கவில்லை. அதை சரியாக படித்த பிறகு அதுகுறித்து கருத்து தெரிவிக்கிறேன்” என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

தொடந்து, இந்த டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை முறை என்பது மது வாங்குவதை ஊக்குவிக்கும் செயலாக இருக்கும் என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், “மதுபானக் கடைகளில் நேரடியாக ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை செய்து வாங்குவதைக் காட்டிலும், இந்த முறையை பயன்படுத்தி நீண்ட வரிசையில் நிற்காமல் மதுக்களை வாங்க முடியும். இதனால் முழுமையாகப் பணமில்லாப் பரிவர்த்தனை நடைபெறுகிறது.

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மேலும், சில கடைகளில் வாடிக்கையாளர்கள் கேட்கும் மதுபானங்கள் இல்லாத காரணத்தினால், எந்தெந்த கடைகளில் எந்தெந்த மதுபானங்கள் இருப்பு உள்ளன என்பதை எளிதாகக் தெரிந்துகொள்ளவும் இந்த முறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. கடந்த காலங்களில் யாரும் இதுபோன்ற முயற்சிகளை எடுக்கவில்லை.

தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் த.வெ.க. ஆட்சியில் தான் இந்த முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களுக்கு இதுகுறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், மது என்பது பெரிய விஷயமல்ல என்பதை உணர்த்தவுமே இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.

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அமைச்சர் விக்னேஷ்
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