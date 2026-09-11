செப்.15 முதல் டிஜிட்டல் முறையில் ஓட்டுநர் உரிமம் - வெளியானது அரசாணை
ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் ஆகிய ஆவணங்கள் டிஜிட்டல் முறையில் பொதுமக்கள் பெற ஏதுவாக இ-சேவை மையங்களில் சிறப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படவுள்ளன.
Published : September 11, 2026 at 9:25 PM IST
சென்னை: செப்.15 முதல் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் ஆகியவை டிஜிட்டல் முறையில் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ள தமிழ்நாடு அரசு அரசாணையையும் வெளியிட்டுள்ளது.
சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு
கடந்த செப்.02- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின்போது பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "வரும் செப்.15- ஆம் தேதி முதல் மாநிலம் முழுவதும் ஓட்டுநர் உரிமங்கள் மற்றும் வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ்கள் டிஜிட்டல் முறையில் வழங்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும். மின்னணு வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் முறை (Digital RC) அறிமுகம் செய்வதன்மூலம், புதிய வாகனம் வாங்குவோர், வாகனப் பதிவை அதாவது, Digital RC-யை இணையம் வழியாகப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். அதேபோன்று ஓட்டுநர் தேர்வில் (Driving Test) தேர்ச்சிபெற்ற விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கு, அன்றைய தினமே ஓட்டுநர் உரிமம் டிஜிட்டல் முறையில் வழங்கப்படும்" என்று விதி எண் 110-ன் கீழ் அறிவித்திருந்தார்.
தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம்
டிஜிட்டல் முறையால் அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற அதிகாரப்பூர்வ அமைப்புகள் க்யூஆர் கோடை (QR Code) ஸ்கேன் செய்து மின்னணு முறையில் ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க முடியும். இதன்மூலம் போலி ஆவணங்கள் தவிர்க்கப்படும். இந்த முறையினால், ஆவணம் தொலைந்தாலோ, சேதமடைந்தாலோ மீண்டும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும், அச்சிட்டுக் கொள்ளவும் முடியும்.
ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கும், வாகனத்தைப் பதிவு செய்வதற்கும், வாகனப்பதிவு புதுப்பித்தல் மற்றும் படிப்படியாக போக்குவரத்து சம்பந்தமான அனைத்து அலுவலக சேவைகளுக்கும் தமிழ்நாட்டில் எந்தவொரு வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பித்து "Anywhere Registration / Licensing" என்ற முறையில் வசதிகள் படிப்படியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.
பொதுமக்களின் கவனத்திற்கு
பொதுமக்கள் தங்களது டிஜிட்டல் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழை https://parivahan.gov.in/ என்ற இணையதளம் மற்றும் டிஜி லாக்கர் (DigiLocker) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்திப் பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளலாம்.
டிஜிட்டல் ஆவணம் அல்லது அதன் தெளிவான அச்சுப் பிரதியை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்றுக்கொள்ளும். அரசு அல்லது அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களில் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் தேவைப்படும் அனைத்து இடங்களிலும் இவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.
அதிகாரிகள் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது
செப்.12- ஆம் தேதிக்குப் பிறகு ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த காகிதம் அல்லது அட்டை வடிவிலான ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்குமாறு எந்த அதிகாரியும் பொதுமக்களைக் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழை டிஜிட்டல் முறையில் பொதுமக்கள் பெற ஏதுவாக செப்.15- ஆம் தேதிக்கு பிறகு அனைத்து இ-சேவை மையங்களிலும் அச்சிடும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும். இதற்கான சேவைக் கட்டணத்தை பொதுமக்கள் செலுத்த வேண்டும்.
தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை
வரும் செப்.15- ஆம் தேதி முதல் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் ஆகியவை டிஜிட்டல் முறையில் வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளதுடன் அதற்கான அரசாணையையும் வெளியிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.