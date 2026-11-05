‘டிஜி யாத்ரா’ அறிமுகம்: சென்னை சர்வதேச விமான நிலைய சோதனைகளை வேகமாக கடந்து செல்ல வசதி
2027-ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் அனைத்து சர்வதேச விமானப் பயணிகளுக்கும் ‘டிஜி யாத்ரா’ வசதி முழுமையாக செயல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 11:14 AM IST
சென்னை: சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் டிசம்பர் மாதம் வரை ‘டிஜி யாத்ரா’ வசதி சோதனை அடிப்படையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
விமான நிலையங்களில் இருந்து புறப்படும் பயணிகளின் ஆவணச் சரிபார்ப்பு மற்றும் நுழைவுச் சோதனைகளை விரைவுப்படுத்தும் வகையில், டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்திலான ‘டிஜி யாத்ரா’ வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்நாட்டுப் பயணிகளுக்கான டிஜி யாத்திரா வசதி கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் செயல்பாட்டில் இருந்து வருகிறது.
இந்த வசதியைப் பயன்படுத்தும் பயணிகள், தங்களது அடையாள விவரங்களை முன்கூட்டியே டிஜிட்டல் முறையில் பதிவு செய்துகொள்வதன் மூலம், விமான நிலைய நுழைவு வாயிலில் நீண்ட நேரம் காத்திருக்காமல், முக அடையாளப் பதிவு தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் விரைவாகச் சோதனைகளைக் கடந்து செல்ல முடியும்.
சர்வதேச விமான முனையத்திலும் டிஜி யாத்ரா வசதி
இந்நிலையில், இதுவரை உள்நாட்டுப் பயணிகளுக்கு மட்டுமே கிடைத்து வந்த இந்த வசதி, சர்வதேசப் பயணிகளுக்கும் விரிவுப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்து வந்தது. இதையடுத்து, சென்னை சர்வதேச விமான நிலையப் புறப்பாடு முனையத்திலும், ‘டிஜி யாத்ரா’ முறையை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அதன்படி, சென்னை சர்வதேச விமானப் பயணிகளுக்கான, ‘டிஜி யாத்ரா’ சோதனைத் திட்டம் கடந்த நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சோதனை முயற்சி, நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் ஆகிய இரண்டு மாதங்கள், அதாவது டிசம்பர் 31-ஆம் தேதி வரை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதன் முதற்கட்டமாக, சென்னையில் இருந்து துபாய் மற்றும் இலங்கைத் தலைநகர் கொழும்பு ஆகிய நகரங்களுக்குச் செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்களில், பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு, இந்த வசதி சோதனை அடிப்படையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சோதனை ஓட்டத்தின் செயல்பாடுகளைப் பொறுத்து, கூடுதல் சர்வதேச விமானங்களுக்கும், பிற விமான நிறுவனங்களின் சேவைகளுக்கும் படிப்படியாக விரிவுப்படுத்தப்பட உள்ளது.
இந்தச் சோதனை நடைமுறைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்த பின்னர், 2027-ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் முதல் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும், அனைத்து சர்வதேச விமானப் பயணிகளுக்கும், ‘டிஜி யாத்ரா’ வசதியை முழுமையாகச் செயல்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
டிஜி யாத்ரா செயலி
இந்த வசதியைப் பயன்படுத்த விரும்பும் பயணிகள், தங்களது ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள ‘டிஜி யாத்ரா செயலி’ வாயிலாகப் பதிவு செய்து, இ - பாஸ்போர்ட் அடிப்படையில் டிஜிட்டல் அடையாளத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். இதற்காக பயணிகளின் இ-பாஸ்போர்ட்டில் உள்ள தகவல்கள் ஸ்கேன் செய்யப்படுவதுடன், அதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்னணு சிப்பில் இடம்பெற்றுள்ள விவரங்களும் ஸ்மார்ட்போன் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் சரிபார்க்கப்படும்.
இந்தச் சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, உருவாக்கப்படும் பயணியின் டிஜிட்டல் அடையாளம், அவரது ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள ‘டிஜி யாத்ரா’ டிஜிட்டலில் பாதுகாப்பாகச் சேமிக்கப்படும். இதன் மூலம் விமான நிலையத்திற்குள் நுழையும்போது, ஒவ்வொரு முறையும் அடையாள ஆவணங்களை நேரடியாகக் காண்பித்து சரிபார்க்க வேண்டிய நடைமுறையைக் குறைத்து, முக அடையாளத்தின் அடிப்படையில் விரைவான நுழைவு வசதியை பெற முடியும்.
இந்த புதிய வசதியைப் பதிவு செய்வது மற்றும் பயன்படுத்துவது தொடர்பாகப் பயணிகளுக்கு உதவுவதற்காக, சென்னை விமான நிலையத்தில் ‘டிஜி பட்டீஸ்’ எனப்படும் உதவிப் பயணியாளர்களும் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். அவர்கள் பயணிகளுக்கு செயலியில் பதிவு செய்வது, இ-பாஸ்போர்ட் விவரங்களை இணைபப்து உள்ளிட்ட நடைமுறைகள் குறித்து வழிகாட்டுவார்கள்.
ஆவணச் சரிபார்ப்பு நடைமுறைகளில் மாற்றம் இல்லை
அதேநேரத்தில், ‘டிஜி யாத்ரா’ வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும் சர்வதேசப் பயணங்களுக்கான வழக்கமான ஆவணச் சரிபார்ப்பு நடைமுறைகளில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. விமான நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயப் பயண ஆவண சரிபார்ப்பு மற்றும் குடியுரிமைத் துறை அதிகாரிகளின் இமிகிரேஷன் சோதனைகள் வழக்கம்போல் தொடர்ந்து நடைபெறும்.
ஏற்கனவே சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில், வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் பயணிகளுக்காக விரைவு குடியுரிமைச் சோதனைத் திட்டமான ஃபாஸ்ட் டிராக் இமிகிரேஷன் வசதி செயல்பாட்டில் உள்ளது. இதன் மூலம் குடியுரிமைச் சோதனைகளுக்காகப் பயணிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பது குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த நிலையில், தற்போது விமான நிலைய நுழைவு வாயில் பகுதியிலும், ‘டிஜி யாத்ரா’ வசதி அறிமுகப்படுத்தப்படுவதால், சர்வதேசப் பயணிகளின் விமான நிலைய நுழைவு, பாதுகாப்புச் சோதனை மற்றும் குடியுரிமைச் சோதனை உள்ளிட்ட பல்வேறு நடைமுறைகளை விரைவாக முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
இதனால் பயணிகள் காத்திருக்கும் நேரம் குறைந்து, விமானத்தில் ஏறுவதற்கான நடைமுறைகளை எளிதாகவும், விரைவாகவும் நிறைவு செய்ய முடியும் என விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.