முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விஜய்; பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து டிஐஜியுடன் ஆலோசனை
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் பாதுகாப்பு பணிகளில் தற்போது ஈடுபடும் காவல் குழுவின் தலைமை பொறுப்பாளாராக டிஐஜி தர்மராஜன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : May 6, 2026 at 4:40 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக நாளை பதவி ஏற்கவுள்ள நிலையில், தமக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து டிஐஜி தர்மராஜனுடன் அவர் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்த நிலையில், மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையானது நடைபெற்றது. அதில் திராவிட கட்சிகளை பின்னுக்குத்தள்ளி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை பிடித்திருக்கிறது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க, 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க சில கட்சிகளிடம் விஜய் ஆதரவு கோரியுள்ளார்.
ஆட்சி அமைப்பதற்காக உரிமை கோரியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், அதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில்தான் திமுகவுடனான கூட்டணியில் போட்டியிட்டு 5 இடங்களை கைவசம் வைத்துள்ள காங்கிரஸ், தற்போது அக்கட்சியினுடனான கூட்டணியை முறித்துக்கொண்டு தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிக்க முன்வந்துள்ளது.
அதுமட்டுமல்லாமல் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் தவெகவுடன் தான் கூட்டணியை தொடர இருப்பதாகவும் அறிவித்திருக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து மற்ற கட்சிகளிடமும் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.
இதனிடையே, தவெக தலைவர் விஜய் நாளை (மே 7) தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கவுள்ள நிலையில், இன்று மதியம் 3.30 மணியளவில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமைகோரி கடிதம் அளித்தார். இதற்காக, அவருடைய நீலாங்கரை இல்லத்திலிருந்து பனையூர் அலுவலகத்திற்கு விஜய் புறப்பட்டு சென்றார். ஆளுநரை சந்தித்து கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கையெழுத்திட்ட கோப்புகளை வழங்கினார்.
அதற்கு முன்னதாக நீலாங்கரையில் உள்ள விஜய்யின் இல்லத்தில் டிஐஜி தர்மராஜன், விஜயகுமார் உள்ளிட்ட காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் அவரை சந்தித்து முதலமைச்சர் பதவியேற்பு விழாவுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
விஜய் மற்றும் அவரின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தொடர்பான பணிகளுக்கு தற்காலிக பொறுப்பு அதிகாரியாக டிஐஜி தர்மராஜன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் வேலூர் சரக டிஐஜியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். தற்போது தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்யின் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடும் காவல் குழுவின் தலைமை பொறுப்பாளாராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 2 நாட்களாகவே விஜய்யின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு பணிகள் குறித்து இவர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. அவர் செல்லக்கூடிய இடங்கள், அவர் கலந்துகொள்ளும் நிகழ்வுகளுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை இனிவரும் காலங்களில் இவர்கள் கவனிப்பார்கள் என்று தெரிகிறது.