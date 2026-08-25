மாதாந்திர உதவித்தொகையை உயர்த்துக: வேலூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

மாதாந்திர உதவித்தொகையை உயர்த்துக: வேலூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
"அரசு பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு வழங்கப்படுவது போல, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் முழுமையான இலவசப் பயண வசதியை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும்" என ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
Published : August 25, 2026 at 5:38 PM IST
வேலூர்: தங்களுக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வேலூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் இன்று (ஆக.25) ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகை ரூ.1,500 வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், அதிகரித்து வரும் விலைவாசி உயர்வால் இந்த தொகை தங்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை என்றும், ஆந்திரா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களில் வழங்கப்படுவதை போல மாதம்தோறும் ரூ.6000 உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
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இந்தக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மாற்றுத்திறனாளிகள் பல ஆண்டுகளாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே, மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை மானியக் கோரிக்கை இந்த வார இறுதியில் நடைபெறவுள்ளது. இதையடுத்து, அரசின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக ஆகஸ்ட் 25-ம் தேதி (இன்று) ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று மாற்றுத்திறனாளிகள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அந்த வகையில், வேலூரில் மாவட்ட ஆட்சியர் எதிரே தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளும், அவர்களது பாதுகாப்பாளர்களும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் மாதாந்திர உதவித்தொகையை உடனடியாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும்;
அரசு பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு வழங்கப்படுவது போல, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் முழுமையான இலவசப் பயண வசதியை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும்; மாற்றுத்திறனாளிகளை பராமரிக்கும் பாதுகாப்பாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் அரசு கருத்தில் கொண்டு, அவர்களுக்கு உரிய வாழ்வாதார உதவித்தொகையை உறுதி செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மாற்றுத்திறனாளிகளின் அடிப்படை வாழ்வாதார தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களின் கோரிக்கைகளை அரசு பரிசீலித்து உரிய தீர்வு காண வேண்டும் என்பதே ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.