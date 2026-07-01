ETV Bharat / state

மத்திய அரசை கண்டித்து மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல் - சட்ட நகலை கிழித்தெறிந்ததால் பரபரப்பு

சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளை திருநெல்வேலி காவல்துறையினர் கைது செய்து மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்தனர்.

சட்ட நகலை கிழித்தெறிந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் போராட்டம்
சட்ட நகலை கிழித்தெறிந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: மத்திய அரசின் விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்தை திரும்ப பெற கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் திருநெல்வேலியில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் சுமார் 15.5 கோடி பேர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்த திட்டத்தின் பெயரை விபி ஜி ராம் ஜி என்று மாற்றிய மத்திய அரசு, 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை 125 நாட்களாக உயர்த்தியது. இது தொடர்பான சட்டத் திருத்த மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றியிருந்தது. அத்துடன், குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுடன் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சகம் அரசிதழிலும் வெளியிட்டுள்ளது.

புதிய சட்டத்தின் படி, விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு 60% நிதியும், மாநில அரசுகள் 40% நிதியும் வழங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதி நெருக்கடியில் உள்ள மாநில அரசுகளால் 40% நிதியை ஒதுக்க முடியாது. இதனால் ஏழை கிராமப்புற மக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தண்ணீர் எடுத்து செல்லுதல் உள்ளிட்ட இலகுவான வேலைகள் வழங்கப்பட்டதோடு, பணிதள பொறுப்புகளும் வழங்கப்பட்டு வந்தன. இந்நிலையில் மத்திய அரசுக் கொண்டு வந்த புதிய சட்டத்திருத்தத்தால் தங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பைக் குறைவதாகக் குற்றம்சாட்டிய மாற்றுத்திறனாளிகள், தங்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாக கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல்
மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், மத்திய அரசைக் கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று (ஜூலை 01) தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்கம் சார்பில் விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்தின் புதிய சட்ட நகலை கிழித்தெறிந்து சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வண்ணாரப்பேட்டையில் திருநெல்வேலி மாவட்டக் குழு சார்பில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.

இதையும் படிங்க: மதம் மாறிய முஸ்லிம்களுக்கு பிசிஎம் சான்றிதழ் வழங்க சட்ட நடவடிக்கை: தமிமுன் அன்சாரி வலியுறுத்தல்

இந்த போராட்டத்தில் 100- க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் கலந்து கொண்டு மத்திய அரசைக் கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினர். அத்துடன், விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்தின் புதிய சட்ட நகலையும் கிழித்தெறிந்தனர். அப்போது பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். எனினும், அவை தோல்வியில் முடிந்ததை, அவர்கள் அனைவரையும் கைது செய்தனர்.

பின்னர் வாகனங்கள் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு பாளையங்கோட்டை பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனர். போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பலரும் வீல் சேரில் வந்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

CENTRAL GOVERNMENT
திருநெல்வேலி
மாற்றுத்திறனாளிகள்
விபி ஜி ராம் ஜி திட்டம்
VB G RAM G ACT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.