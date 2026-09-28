ரயிலில் விழிப்புணர்வு பயணம்: போடியில் இருந்து டெல்லி கிளம்பிய மாற்றுத்திறனாளிகள்
பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக டெல்லியில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆணையர் அலுவலகத்தில், அவர்கள் கோரிக்கை மனுவை வழங்க உள்ளனர்.
Published : September 28, 2026 at 3:23 PM IST
தேனி: கண் தானம், இரத்த தானம், சாலை பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி, ரயிலில் போடியில் இருந்து டெல்லி வரை மாற்றுத்திறனாளிகள் விழிப்புணர்வு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூரில் சக்ஷம் பாரத் மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்பை சார்ந்த 21 மாற்றுத்திறனாளிகள், தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்திய அளவில் பொதுமக்களிடம் கண்தானம், இரத்த தானம், சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் போடியில் இருந்து டெல்லி வரை ரயில் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இந்த பயணத்தின்போது ஆங்காங்கே விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு, பின்னர் டெல்லியில் உள்ள தாஜ்மஹால் உள்ளிட்ட முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களிலும் விழிப்புணர்வு செய்ய உள்ளனர்.
இந்த 21 மாற்றுத்திறனாளிகளுடன் 21 உதவியாளர்கள் சேர்த்து மொத்தம் 42 நபர்கள் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், அவர்களை வழியனுப்பும் நிகழ்வு போடி ரயில்வே நிலையத்தில் நடைபெற்றது.
அப்போது மருத்துவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், அரசுத்துறை அலுவலர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டு, மாற்றுத்திறனாளிகளின் இந்த முயற்சிக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்தனர். மேலும், தண்ணீர் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை வழங்கி அவர்களை வழி அனுப்பி வைத்தனர். இந்த பயணத்தின் முடிவில் டெல்லியில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆணையர் அலுவலகம் சென்று தங்களுக்கான கோரிக்கை மனுக்களையும் அவர்கள் வழங்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
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இதுகுறித்து மாற்றுத்திறனாளிகள் விழிப்புணர்வு பயண ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபாகரன் கூறுகையில், “தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள 8 ஒன்றியங்களில் இருந்தும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இந்த விழிப்புணர்வு பயணத்தில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இங்குள்ள யாரும் கையேந்தக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அல்ல.
தங்களின் உழைப்பை மட்டுமே நம்பியிருக்கக் கூடியவர்கள். இந்த பயணத்தில் கூட அவரவர் தேவைகளுக்கு அவரவரே பயணத்தை செலவு செய்து கொள்ள உள்ளோம். இந்த பயணத்திற்காக மொத்தம் 46 பேர் பதிவு செய்திருந்த சூழலில், நான்கு பேரால் திடீரென வரமுடியவில்லை” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “கண் தானம், சாலை பாதுகாப்பு போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த விழிப்புணர்வு பயணத்தை தொடர்கிறோம். அதேபோல, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை 7 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட எங்களின் உரிமைகளைப் பெறுவதற்காகவும் இந்த விழிப்புணர்வு பயணம் நடைபெறுகிறது” எனவும் தெரிவித்தார்.