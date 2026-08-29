தாயை விபத்துக்குள்ளாக்கிய நபரை போலீஸ் பிடிக்கவில்லை என்பதால் ஆத்திரம் - மருத்துவமனைக்குள் கத்தியுடன் நுழைந்த நபரால் பரபரப்பு
கையில் கத்தியுடன் மருத்துவமனைக்குள் வந்த பாலகிருஷ்ணனிடம் சிவகங்கை நகர் போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 29, 2026 at 1:52 PM IST
சிவகங்கை: தனது தாயின் மீது வாகனத்தை மோதி விபத்துக்குள்ளாக்கிய நபரை போலீசார் கண்டுபிடிக்காத ஆத்திரத்தில், அரசு மருத்துவமனையின் நோயாளிகள் வார்டுக்குள் கத்தியுடன் நுழைந்து மிரட்டிய நபரால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சிவகங்கை மாவட்டம் அரசனி முத்துப்பட்டி அருகே உள்ள நைனாங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மலையாண்டி - மல்லிகா தம்பதியின் மகன் பாலகிருஷ்ணன் (வயது 38). இவர் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ஆவார். கடந்த 25 ஆம் தேதி மல்லிகா, பொன்னாகுளம் பகுதியில் நடந்து சென்ற போது, அவர் மீது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் படுகாயமடைந்த மல்லிகா, சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். மேலும் இந்த விபத்து தொடர்பாக சிவகங்கை தாலுகா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், தனது தாயார் மீது வாகனத்தை மோதி விபத்தை ஏற்படுத்திய நபரை போலீசார் இதுவரை கண்டுபிடிக்காததால் பாலகிருஷ்ணன் ஆத்திரத்தில் இருந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர் திடீரென கையில் கத்தியுடன் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் நோயாளிகள் தங்கி சிகிச்சை பெறும் வார்டுக்குள் நுழைந்து, “காவல்துறையை வரச் சொல்லுங்கள். குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியாத காவல்துறை என்ன காவல்துறை?” என ஆவேசமாகக் கேள்வி எழுப்பியதுடன், கத்தியையும் காட்டி மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
வார்டுக்குள் கத்தியுடன் நுழைந்த நபரை பார்த்ததும், அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளிகளும், அவர்களுடைய உறவினர்களும் அச்சம் அடைந்தனர். உடனடியாக அங்கு பாதுகாப்பு பணியிலிருந்த காவலாளிகள் அவரை சமாதானப்படுத்தி வெளியே அழைத்து வந்தனர். பின்னர் அங்கிருந்த காவலர் அவரை அழைத்துச் சென்று சிவகங்கை நகர் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்காக ஒப்படைத்துள்ளார்.
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மருத்துவமனையில் 500-க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், கத்தியுடன் ஒருவர் எவ்வித தடையுமின்றி வார்டு வரை வந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிவகங்கை நகர் போலீஸார் பாலகிருஷ்ணனிடம் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.