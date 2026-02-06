ETV Bharat / state

'ஓம் சிக்ஸராய நமஹ..' சென்னையில் 25 ஆண்டுகளாக உள்ள 'கிரிக்கெட்' விநாயகர் கோயில்!

இந்த கிரிக்கெட் விநாயகருக்கும் ஓம் பவுண்டரியாய நமஹ, ஓம் சிக்ஸராய நமஹ என 108 கிரிக்கெட் மந்திரங்கள் ஓதி பூஜைகள் செய்யப்பட்டும் வருகிறது.

கிரிக்கெட் விநாயகருக்கு பூஜை
கிரிக்கெட் விநாயகருக்கு பூஜை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 8:33 PM IST

சென்னை: இந்திய கிரிக்கெட் அணி வெற்றிபெற வேண்டும் என்பதற்காக கடந்த 25 ஆண்டுகளாக சென்னையில் உள்ள 'கிரிக்கெட்' விநாயகர் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்று வருவது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நாளை (பிப்.7) துவங்கி மார்ச் 8 வரை இந்தியா, இலங்கை ஆகிய நாடுகளில் நடைபெறுகிறது. இதில் இந்தியா, இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட 20 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன. கடந்த ஆண்டை போலவே இந்த ஆண்டும் இந்திய அணி மீண்டும் டி20 உலக கோப்பையை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.

கிரிக்கெட் விநாயகருக்கு பூஜை
கிரிக்கெட் விநாயகருக்கு பூஜை (ETV Bharat Tamil Nadu)

பொதுவாக கிரிக்கெட் என்றாலே தமிழ் ரசிகர்களுக்குக்கென்று தனி சிறப்பு உள்ளது. அதிலும், ''சென்னை ரசிகர்கள் ஆழ்ந்த கிரிக்கெட் அறிவு கொண்டவர்கள்'' என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி பல பேட்டிகளில் கூறியுள்ளார்.

கிரிக்கெட்டுக்கென்று விநாயகர் கோயிலா..!

அந்த வகையில், தமிழ்நாடு மக்கள் கிரிக்கெட்டை வெறும் பொழுது போக்காக மட்டுமல்லாமல், அதனை ஒரு வாழ்வியலாக பார்க்கும் பழக்கம் நிறைந்தவர்கள். இந்த நிலையில், சென்னையில் கிரிக்கெட்டுக்கென்று ஒரு தனி விநாயகர் கோயில் சுமார் 25 ஆண்டுகளாக உள்ளது என்றால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம்... சென்னை அண்ணா நகர், புது ஆவடி சாலையில் 'கிரிக்கெட் விநாயகர்' கோயில் கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை இருந்து வருகிறது.

கிரிக்கெட் விநாயகருக்கு பூஜை
கிரிக்கெட் விநாயகருக்கு பூஜை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்திய கிரிக்கெட் அணி சர்வதேச போட்டிகளில், குறிப்பாக உலகக்கோப்பை போன்ற முக்கியமான போட்டிகளில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என இன்று வரை கிரிக்கெட் விநாயகருக்கு சிறப்பு பூஜைகளும் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

'ஓம் பவுண்டரியாய நமஹ...'

இந்த கோயிலில், கிரிக்கெட் அணியில் 11 பேர் இடம்பெற்று இருப்பதை குறிக்கும் வகையில் 11 தலை கொண்ட விநாயகர் சிலை, ஒரு கையில் பேட் மற்றொரு கையில் பந்தை ஏந்தியவாறு உள்ள விநாயகர், கீப்பிங் செய்யும் விநாயகர், கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு உதவும் விநாயகர் என 6 வகை விநாயகர் சிலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சிலைகள் மட்டுமல்லாது, விநாயகருக்கு 108 மந்திரங்கள் ஓதுவது போன்று, இந்த கிரிக்கெட் விநாயகருக்கும், ஓம் பவுண்டரியாய நமஹ, ஓம் சிக்ஸராய நமஹ, ஓம் விக்கெட் கீப்பராய நமஹ, ஓம் ஆல் ரவுண்டராய நமஹ என 108 கிரிக்கெட் மந்திரங்கள் ஓதி பூஜைகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கிரிக்கெட் விநாயகருக்கு பூஜை
கிரிக்கெட் விநாயகருக்கு பூஜை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த கோயில் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணியை அதன் நிறுவனரும், விநாயக பக்தருமான கே.ஆர். ராமகிருஷ்ணன் நம்மிடம் பகிர்ந்துகொண்டார். இவர் சென்னை அண்ணாநகரை சேர்ந்தவர். 2001 ஆம் ஆண்டு இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான டெஸ்ட் போட்டி கொல்கத்தா ஈடர்ன் கார்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால் கிரிக்கெட் விநாயகர் அமைப்பேன் என்று கே.ஆர் ராமகிருஷ்ணன் வேண்டிக்கொண்டுள்ளார். இவர் வேண்டிக்கொண்ட உடனே இந்திய அணியின் பந்துவீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டை வீழ்த்தி இருக்கிறார். இதனால் இந்திய அணி அந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றது. தனது வேண்டுதல் நிறைவேறியதாக கருதிய ராமகிருஷ்ணன், புது ஆவடி சாலையில் கிரிக்கெட் விநாயகர் கோயிலை அமைத்ததாக தெரிவித்தார்.

