இபிஎஸ் சொல்வதை போல காவிரி பிரச்சனையை தவெக அரசு ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லையா?
காவிரி பிரச்சனையை தவெக அரசு ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்காமல் வேடிக்கை பார்ப்பது வேதனை அளிக்கிறது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : August 3, 2026 at 7:01 PM IST
சென்னை: இன்று ஆடிப்பெருக்கு. விவசாயம் செழிக்கவும், குடிநீர் ஆதாரமாகவும் விளங்கும் காவிரியை வணங்கும் நன்நாள். புதுமணத் தம்பதிகள் தாலி மாற்றிக் கொள்ளும் நிகழ்வுகளும் காவிரிக் கரையில் நடைபெறுவதும் வழக்கம். ஆனால், இந்த ஆண்டு 'நீரில்லா காவிரி'யில் ஆடிப்பெருக்கு வழிபாடு நடைபெற்றுள்ளது.
அதற்கு காரணம், ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் 12ஆம் தேதி திறக்கப்படும் மேட்டூர் அணை, இந்த ஆண்டு போதிய நீரில்லாமல் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒருபோக சாகுபடி பொய்த்துவிட்டது.
கர்நாடக அரசு, காவிரியில் தண்ணீரை திறந்திருந்தால் இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்காது என்பதே தமிழக விவசாயிகளின் ஆதங்க குரலாக உள்ளது. ஆனால், காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய மழை பெய்யவில்லை, தற்போது கர்நாடக அணைகளின் தண்ணீர் இருப்பு, தங்கள் மாநிலத்தின் குடிநீர்த் தேவைக்கே போதுமானதாக உள்ளது என கூறியது கர்நாடகா.
காவிரியில் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்து விடுமாறு, காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழுவும், காவிரி மேலாண்மை ஆணையமும் உத்தரவிட்ட பிறகும் கர்நாடக அரசு அசைந்து கொடுக்கவில்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்து விடக் கூடாது என்று கூறி, கர்நாடகாவில் விவசாய அமைப்புகள் போராட்டங்கள் நடத்தின.
காவிரி படுகைகளில் நீர் இருப்பு குறித்து தெரிந்து கொள்ள கர்நடாகாவுக்கு வருமாறு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அழைப்பு விடுத்திருந்த டி.கே.சிவக்குமார், பின்னர் தங்கள் மாநிலத்தில் சூழல் சரியில்லை, இப்போது வரவேண்டாம் என்றும் கூறிவிட்டார்.
மேலும், காவிரி விவகாரம் மற்றும் மேகதாது அணை திட்டம் குறித்து விவாதிக்க அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தையும் நடத்தி முடித்துள்ளார் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார். இந்த கூட்டத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர்களான சித்தராமையா, பசவராஜ் பொம்மை, எடியூரப்பா மற்றும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில், கர்நாடக மாநிலத்தின் நலன் கருதி குடிநீர் தேவைக்காக 40 டிஎம்சி தண்ணீரை சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்று அனைத்துக் கட்சிகளின் தலைவர்களும் ஒருமித்த கருத்தை முன்மொழிந்தனர். இவை அனைத்தையும் அரசு சார்பில், கர்நாடகா அரசு கடந்த சில வாரங்களில் செய்து முடித்துள்ளது.
ஆனால், தமிழ்நாட்டில் மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தவெக அரசு கடந்த ஜூன் மாதம் 19 ஆம் தேதி ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. அதன் பிறகு எந்த முன்னெடுப்பும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்று திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளும், பல்வேறு விவசாய அமைப்புகளும் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.
காவிரி விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என்று பல்வேறு கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வந்த நிலையில், தீர்மானம் நிறைவேற்றிவிட்டோமே, இனி தனியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் எதற்கு என்பது ஆளுங்கட்சி தரப்பின் பதிலாக உள்ளது.
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இத்தகைய பரபரப்பான சூழலில் தான், காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக அரசு மெத்தனப்போக்குடன் செயல்படுவதாக கூறி, தஞ்சாவூரில் திமுக சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
மற்றொருபுறம், இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். அவர், "கர்நாடக அரசு அம்மாநில அரசியல் கட்சிகளையும் விவசாயிகளையும் மதித்துச் செயல்படுகிறது; ஆனால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள தவெக அரசு இந்த முக்கியப் பிரச்சனையை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கிறது. இது மிகுந்த வேதனையை அளிக்கிறது.
இதற்கு முன்பு அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில், அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்தி தலைவர்களின் கருத்தை கேட்டு, உச்ச நீதிமன்றம் சென்று காவிரி நதி நீர் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்ப்பை பெற்றோம். ஆனால், அந்த தீர்ப்பைக்கூட இந்த அரசு காப்பாற்ற முடியாத ஒரு நிலையில் உள்ளது" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
முன்னதாக, முதலமைச்சர் விஜய் ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் கர்நாடகா செல்கிறார் என்று வேளாண் அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்திருந்தார். முதலமைச்சரின் கர்நாடகா பயணத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததும், முதலமைச்சரின் கர்நாடக பயணம் குறித்து கட்சித் தலைமை முடிவெடுக்கும் என்று வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ராஜ்குமார் தெரிவித்தார்.
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விவகாரம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது தொடர்பான முதல்வரின் அண்டை மாநில பயணம் குறித்தே இரு அமைச்சர்கள் இருவேறு கருத்துகளை கூறுவது சரியா? என்ற கேள்வியும் பொதுவெளியில் எழுந்தது.
மழை சரிவர பெய்யவில்லை எனக் கூறி, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம், காவிரி ஒழுங்காற்று குழுவின் ஆணைகளை மதிக்காத கர்நாடக அரசுக்கு எதிரானவும் தவெக அரசு, அரசியல்ரீதியாக, பெரிதாக எதிர்வினை ஆற்றாதது ஏன் என்றும் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் பிரதான கேள்வியாக உள்ளது.
மேகதாது அணையால் 90% தமிழ்நாட்டிற்கே பயன் எனும் டி.கே.சிவக்குமாரின் கருத்துக்கும் தவெக அரசு இதுவரை எதிர்வினை ஆற்றியதாக தெரியவில்லை.
அதே சமயம், டெல்டாவில் ஒருபோக சாகுபடி பொய்த்துவிட்ட நிலையில், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழுவின் உத்தரவுகளின்படி தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு கர்நாடகா மாநில அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு இன்று வழக்கு தொடுத்துள்ளது.
இந்த சூழலில், ஈரோட்டில் இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில், தவெக அமைச்சரவையில் அங்கம் வகிக்கும் மூத்த அமைச்சரான செங்கோட்டையனிடம் காவிரி நீர் விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். ஆனால், அதற்கு அவர் பதில் ஏதும் அளிக்காமல் கடந்து சென்று விட்டார்.