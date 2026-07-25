அறவழியில் நடக்கும் போராட்டத்திற்கு தமிழக அரசு அனுமதியும் பாதுகாப்பும் வழங்கும் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
முறைகேடுகளை தடுக்க கல்வியை மாநில பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் வலியுறுத்தினார்.
Published : July 25, 2026 at 7:15 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாட்டில் அறவழியில் நடக்கும் போராட்டத்திற்கு அரசு சார்பில் அனுமதியும், பாதுகாப்பும் வழங்கும் என அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் கூறியுள்ளார்.
மதுரை மாவட்டம், திருநகரில் உள்ள திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது, "டெல்லியில் மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டதற்கு கடுமையான கண்டனம் பதிவு செய்யப்பட்டது. நம்முடைய நிலைப்பாடு நீட் வேண்டாம் என்பதுதான். அது தேவையற்றது.
மாணவர்களுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும் அது அதிக சுமையை தருகிறது. மாணவர்கள் சிலர் நீட் தேர்வை சீரமைக்க வேண்டும் என்கின்றனர். நம்முடைய நிலைப்பாடு நீட் வேண்டாம் என்பதுதான். தமிழ்நாட்டில் அறவழியில் நடக்கும் போராட்டத்திற்கு அரசு சார்பில் அனுமதியும், முழு பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டங்களில் திமுக தலைவர்கள் பங்கேற்று நிறைய பேசியுள்ளனர். இதை பேச அவர்களுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. இந்த விவகாரத்தை இந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைக்கு கொண்டு சென்றவர்களே திமுக தான். நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம். நேரமும் காலமும் வரும்போது அதற்கான முதல் குரலாக எங்களுடைய குரல் இருக்கும்" என்றார்.
மேகதாகு விவகாரம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மேகதாது விவகாரத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக முதலமைச்சர் பல கட்ட ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். என்ன செய்ய வேண்டுமோ, அதை ஆக்கபூர்வமாக செய்ய வேண்டும். விவசாயிகளுக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைக்க வேண்டும். அதே சமயம் நம்முடைய உரிமையை விட்டுக் கொடுக்கக் கூடாது. இதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னெடுப்பார்.
விவசாயிகளுக்கு காப்பீடு வழங்குவது கடந்த 15 வருடங்களாக மிகவும் மோசமாக உள்ளது. காப்பீடுகளுக்காக விவசாயிகள் அலைக்கழிக்கப்பட்டுள்ளனர். 2006-க்கு பிறகு காப்பீடுகள் சரியாக விவசாயிகளுக்கு போய் சேரவில்லை. அதனை சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. விவசாயிகளுக்கு என்ன தேவையோ அது முதலமைச்சர் விஜய் வாயிலாக கிடைக்கும்.
மதுரை எய்ம்ஸ் சம்பந்தமாக தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. விரைவில் அதை துவக்க வேண்டும். அதேபோல் மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி, மதுரை அரசு மருத்துவமனை விரிவாக்கம் செய்யும் பணிகளையும் துவக்கி உள்ளோம்" என்றார்.
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தொடர்ந்து, ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்துவிட்டு தவெக அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்எல்ஏ-க்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுதது குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், "பல கட்ட போராட்டங்களைக் கடந்து 'ஜனநாயகன்' வெளியாகியது. படத்தை தடை செய்ய நினைத்த அனைத்து தீய சக்திகளுக்கும் நன்றி. இதனால்தான் விஜய் முதலமைச்சராக ஆன பிறகு படத்தைப் பார்க்க முடிந்தது. இது மிகவும் வித்தியாசமான அனுபவத்தை வழங்கியது. மேலும், படத்தை பார்க்கும் போது முதலமைச்சர் விஜய் உடைய மூன்று வருட போராட்டம் தான் மனதில் வந்தது. அதனால் இதனை சாதாரண படமாக பார்க்கவில்லை" என்றார்.
இதையடுத்து மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா குறித்து பேசிய அவர், "அமைச்சரின் ராஜினாமாவை வரவேற்கிறேன். பதவி விலகல் ஒன்று மட்டுமே தீர்வல்ல. நீட் தேர்வு முழுமையாக விலக்கப்பட வேண்டும். இது தான் நம்முடைய நிலைப்பாடு. லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட பிறகு, ஒரு ராஜினாமவை மட்டும் வைத்து மூடி மறைக்க முடியாது. ஒவ்வொரு வருடமும் தவறு நடந்தபிறகு அவை மூடி மறைக்கப்படுகின்றன. நீட் தேர்வு, மத்திய அரசின் தவறான கொள்கை முடிவு. கல்வியை மாநில அரசின் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும்" என்றார்.