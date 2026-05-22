தமிழக வெற்றிக் கழகத்திடம் அமைச்சர் பதவி கேட்கவில்லை; எஸ்.பி. வேலுமணி விளக்கம்
திமுகவை எதிர்ப்பவர்கள் என்கிற அடிப்படையில் எங்களது ஆதரவை தவெகவுக்கு வழங்கினோம் என்று எஸ்.பி. வேலுமணி விளக்கமளித்துள்ளார்.
Published : May 22, 2026 at 5:46 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்திடம் அமைச்சர் பதவி கேட்கவில்லை என்றும், திமுகவை எதிர்ப்பவர்கள் என்பதன் அடிப்படையில் மட்டுமே அக்கட்சிக்கு ஆதரவு வழங்கியதாகவும் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னை எம்ஆர்சி நகரில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் அலுவலகத்தில், முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி. வேலுமணி, சி. விஜயபாஸ்கர், காமராஜ், கே.பி அன்பழகன், திருத்தணி ஹரி ஆகியோர் ஆலோசனை நடத்தினர்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த எஸ்.பி. வேலுமணி, "புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள அமைச்சர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துகள். இப்போதும் ஒரு சில ஊடகங்கள், அமைச்சர் பதவி கேட்டு தவெக உடன் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாகவும், நாங்கள் இப்போது ஏமாந்துவிட்டோம் என்றும் செய்தி வெளியிட்டு வருகின்றன.
என் தரப்பிலோ அல்லது சி.வி. சண்முகமோ அமைச்சர் பதவி குறித்து எந்தவொரு பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தவில்லை. தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மக்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளனர். இதன் அடிப்படையிலும், திமுகவை எதிர்ப்பவர்கள் என்பதன் அடிப்படையில் மட்டுமே எங்களது ஆதரவை வழங்கினோம்.
அதிமுக தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்தித்து வருவதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அதை எப்படி சரிசெய்ய வேண்டும்?, மீண்டும் கட்சியை எப்படி வலுப்படுத்த வேண்டும்? என்பதில்தான் நாங்கள் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். கட்சிக்குள் பிளவு இல்லை. கருத்து வேறுபாடுகள் மட்டுமே உள்ளன.
இப்போது வரை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தான். சட்டமன்றத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தபோதும், அந்த ஆதரவை பதவிக்காகவோ, பணத்திற்காகவோ அளிக்கவில்லை என்று தெளிவாக கூறியிருந்தோம்.
|இதையும் படிங்க: சி.வி சண்முகம் ராஜிநாமா: ஜூன் 18 அன்று மாநிலங்களவைக்கான இடைத்தேர்தல் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு
முதலமைச்சர் விஜய் இடம் அம்மா உணவகம், தாலிக்கு தங்கம், அம்மா மருத்துவ திட்டங்கள் போன்ற மக்கள் நலத் திட்டங்களை முன்னிறுத்தி ஆரோக்கியமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளோம்.
மீண்டும் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆட்சியை தமிழகத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம். ஒரு தலைமுறையை தாண்டி இந்தக் கட்சிக்காக உழைத்து வருகிறோம். கட்சியை உடைக்கவோ, பிரிக்கவோ எங்களுக்கு எந்த எண்ணமும் இல்லை. தோல்விக்கான காரணங்களை ஆய்வு செய்து, மீண்டும் அதிமுக ஆட்சியை அமைக்க பாடுபடுவோம்" என்று கூறினார்.