இடைத்தேர்தலுக்காக தான் முதல்வர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறாரா? - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்
தமிழகத்தில் சிறைகளில் முறையாக சிசிடிவி இல்லாமல் இருந்தது. புழல் சிறைக்கு ஆய்வுக்கு சென்றபோது கூட Body scanner இல்லாமல் இருந்தது. அதை கொள்முதல் செய்வதற்கான பணிகளை தொடங்கி உள்ளோம் என அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
Published : November 3, 2026 at 5:11 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தல் காரணமாகவே, முதலமைச்சர் விஜய் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், இதுகுறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம அளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் மற்றும் தமிழ்நாடு பசுமை எரிசக்தி கழகம் இணைந்து 2029 ஆம் ஆண்டிற்குள் 10 GWH (Gigawatt-Hour) மின்கல ஆற்றல் சேமிப்பு திறனை உருவாக்கும் நோக்கில், தமிழ்நாடு மின்கல ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு (BESS) கொள்கை 2026 மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி விண்ணப்ப வலைதளத்தை (Renewable Energy Application Portal) உருவாக்கியிருக்கின்றன.
இதனை சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் வைத்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார் இன்று (நவம்பர் 03) அறிமுகம் செய்தார்.
இதனைத்தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "இந்த விண்ணப்ப வலைதளம் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான ஒன்றாகும். ஆன்லைன் வாயிலாக அனைத்து விண்ணப்பங்களும் பெறப்பட்டு, அவற்றிற்கு கால நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு அவை கண்காணிக்கப்படும்.
Battery Energy Storage system-இல் இருந்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியமே நேரடியாக மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்யும். இதற்கான நடைமுறைகள் மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் மிகவும் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் நலன் கருதி, மின்சாரிய வாரியம் புதிய திட்டங்கள் மற்றும் புதிய முதலீட்டாளர்களை ஈர்த்து வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் சோலார் மூலம் 14 ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரமும், காற்றாலை மின் உற்பத்தி மூலம் 10 ஆயிரம் மெகா வாட் மின்சாரமும் பெறப்படுகிறது. மேலும், Renewable energyக்கு முதல்முறையாக வலைதள பக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் Roof Top Solar-இன் எண்ணிக்கை 87 ஆயிரமாக உள்ளது. இதனை அடுத்த ஆண்டு ஜனவரிக்குள் 1 லட்சமாக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்தி வருகிறோம்" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் Automobiles நிறுவனங்கள் பல தமிழகத்தை விட்டு வெளியேறியுள்ளன. இதுபோன்ற, கடந்த ஐந்தாண்டு கால தவறுகளை தவெக சரி செய்து வருகிறது. ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் செய்த தவறுகளால்தான் ஜிஎஸ்டி வருவாய் குறைந்துள்ளது.
இடைத்தேர்தலுக்காக முதலமைச்சர் எங்கும் செல்லவில்லை. இடைத்தேர்தல் பயம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இல்லை. எத்தனை இடைத்தேர்தல் வந்தாலும் முதலமைச்சர் அதனை சந்திக்க தயாராக உள்ளார். இடைத்தேர்தலுக்கான பயம் இபிஎஸ், மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கு இருக்கலாம்.
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தமிழகத்தில் சிறைகளில் முறையாக சிசிடிவி இல்லாமல் இருந்தது. புழல் சிறைக்கு நான் ஆய்வுக்கு சென்றபோது கூட Body scanner இல்லாமல் இருந்தது. அதை கொள்முதல் செய்வதற்கான பணிகளை தொடங்கி உள்ளோம். அனைத்து சிறைகளையும் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. எங்கெல்லாம் என்ன தவறு நடந்துள்ளது என ஆய்வு செய்ய முன்னாள் டிஜிபி தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது" என கூறினார்.
தொடர்ந்து, டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் போராட்டம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "போராட்டத்திற்கு பின்னால் யார் உள்ளார்கள் என அனைவருக்கும் தெரியும். டாஸ்மாக் காலி பாட்டில் விவகாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு 60 முதல் 80 கோடி ரூபாய் அரசுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் துறையின் அமைச்சர் பல்வேறு சீரமைப்புகளை செய்து வருகிறார். இதை பிடிக்காத கரூர் கம்பெனி போராட்டத்தை தூண்டி விடுகிறார்கள். டாஸ்மாக் காலி பாட்டில் விவகாரத்தில் கரூர் கம்பெனியோ அல்லது வேறு யாரும் தலையிட்டால் அரசு அதனை அனுமதிக்காது" என்றார்.