ரயிலில் சடலமாக கிடந்த முதியவர் - அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
Published : March 11, 2026 at 5:21 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ரயிலில் பயணித்த முதியவர் சடலமாக கிடந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை காவலர்கள் முதியவரின் சடலத்தை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் பெட்டிக்குள் அடையாளம் தெரியாத முதியவர் ஒருவரின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பயணிகளிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம் கடப்பாவில் இருந்து பயணிகள் ரயில் ஒன்று நேற்றிரவு அரக்கோணம் வந்தடைந்தது. அப்போது ரயிலின் கடைசிப் பகுதியில் இருந்த நான்காவது பெட்டியில் ஒருவர் சந்தேகத்திற்கிடமாக அமர்ந்த நிலையில் இருப்பதை பயணிகள் கவனித்தனர். அருகில் சென்று பார்த்தபோது அந்த முதியவர் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்ததை கண்டு பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இதுகுறித்து உடனடியாக ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (RPF) காவலர்களுக்கு பயணிகள் தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் கிடைத்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ரயில்வே காவல்துறையினர், அந்த முதியவரின் சடலத்தை மீட்டு அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
முதியவரின் அடையாளம் இதுவரை தெரியாத நிலையில், அவர் ரயிலில் பயணம் செய்தபோது விபரீத முடிவை எடுத்து கொண்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்தால் உயிரிழந்தாரா என்ற கோணத்தில் ரயில்வே காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104 ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.