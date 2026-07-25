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தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா - சென்னையில் கொண்டாட்டம்

ஜனநாயக முறையில் போராட்டம் வெற்றி பெற்றதாகக் கூறி மேள தாளங்கள் முழங்க சென்னையில் போராட்டக்காரர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா- சென்னையில் கொண்டாட்டம்
தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா- சென்னையில் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 5:11 PM IST

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சென்னை: மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து சென்னையில் போராட்டக்காரர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவுத் தெரிவித்தும், நீட் தேர்வு ரத்து மற்றும் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி கடந்த ஆறு நாட்களாக தொடர்ந்து மாணவர் அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர். இந்த போராட்டத்திற்கு திரைப்பிரபலங்கள், திமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளும் நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர்.

போராட்டம் நாடு முழுவதும் தீவிரமடைந்த நிலையில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் பிரதிநிதிகளுடன் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜெ.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதில் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதில் அக்கட்சி உறுதியாக இருந்த நிலையில், மத்திய அரசுக்கு 24 மணி நேரம் கால அவகாசத்தை வழங்கியிருந்தது.

இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 25) பிற்பகலில் தர்மேந்திர பிரதான் தனது மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து, சென்னையில் போராட்டக்காரர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ததன் மூலம் ஜனநாயக முறையில் வெற்றி பெற்றதாகவும், இசை வாத்தியங்களை முழங்கியும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

அதேபோல், டெல்லி உள்பட நாடு முழுவதிலும் இளைஞர்கள், மாணவர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்தது குறித்து பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்களும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

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TAGGED:

தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா
சென்னையில் கொண்டாட்டம்
DELHI CJP PARTY
CPI OFFICE
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNS

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