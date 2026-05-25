விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு எங்களுடன் இணக்கமாக செயல்படும் என நம்புகிறேன் - தர்மேந்திர பிரதான்

தொடர் தோல்விகளாலும், மக்களின் நிராகரிப்பாலும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் விரக்தியில் உள்ளதாக அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் விமர்சித்துள்ளார்.

மத்திய கல்வியமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
மத்திய கல்வியமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 12:01 PM IST

சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக செயல்படும் என நம்புவதாகவும், மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசுடன் ஆலோசிக்கப்படும் எனவும் மத்திய கல்வியமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒடிசா தினத்தையொட்டி சென்னையில் வசிக்கும் ஒடிசா மக்களின் அமைப்பான The Utkal Association Madras சார்பாக சென்னையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 24) சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள இமேஜ் கலையரங்கத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற ஒடிசா தின நிகழ்ச்சி
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தர்மேந்திர பிரதான், “ஜனநாயகத்தில் மக்கள்தான் முதன்மையானவர்கள். தங்களை யார் ஆள வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தான் தீர்மானிப்பார்கள். பாஜகவின் வெற்றிக்கு பின்னால் மக்கள் தான் உள்ளனர்.

மக்களுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளின் காரணமாகவே தமிழ்நாட்டில் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை தி.மு.க இழந்துள்ளது. அதனால் ஏற்பட்ட விரக்தியில் தி.மு.க-வினர் என்னென்னவோ பேசி வருகின்றனர்.

தேர்தலில் தமிழ்நாட்டு மக்களின் முடிவையும், புதிய முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றிருப்பதையும் நான் வரவேற்கிறேன். முதலமைச்சர் விஜய்யின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, பிரதமர் மோடியுடன் இணக்கமாக செயல்படும் என நம்புகிறேன்.

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பிரதமர் மோடி முக்கிய பங்காற்றி வருகிறார். பி.எம்.ஸ்ரீ உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்தும், பிரச்சினைகள் தொடர்பாகவும் தமிழ்நாடு அரசுடன் ஆலோசிக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

காங்கிரஸ் குறித்து விமர்சித்த பிரதான், “தொடர் தோல்விகளாலும், மக்களின் நிராகரிப்பாலும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் விரக்தியில் உள்ளனர். ராகுல்காந்தி தன்னை ஜமீன்தாரராக நினைத்து நாட்டை ஆளலாம் என்ற எண்ணத்தில் செயல்படுகிறார். ஆனால், தேர்தலில் மக்களின் முடிவுகள் வேறாக இருப்பதால் அக்கட்சியினர் விரக்தியில் பேசுகின்றனர்” என்றார்

சி.பி.எஸ்.இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீட்டு பணிகள் குறித்து பேசிய அவர், “சி.பி.எஸ்.இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீட்டுப் பணிகளில் எவ்விதத் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளும் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய, சென்னை மற்றும் கான்பூர் ஐஐடி பேராசிரியர்களும், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் உதவியுடனும் தொழில்நுட்ப கோளாறை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தற்போது, மறுமதிப்பீடுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களின் விடைத்தாள்கள் வழங்கப்படுகின்றன. அதன் பின்னர் அடுத்தக்கட்ட செயல்பாடுகள் தொடரும்” என்று கூறினார்.

மேலும், “நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான விசாரணையானது சி.பி.ஐ வசம் உள்ளது. விசாரணைக்குப் பின்னரே அது குறித்த முழு விவரங்கள் தெரியவரும்” என்றார்.

