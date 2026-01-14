ETV Bharat / state

"கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக் கொள்கிறேன்..." - பொதுமக்களுக்கு தருமபுரி எம்பி வைத்த கோரிக்கை

பொங்கல் விழாவில் நான் உங்களுக்கு உத்தரவிட மாட்டேன். என் பணிவான வேண்டுகோள் தருமபுரி நகரத்தை நாம் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் என்றார் எம்பி மணி

சமத்துவ பொங்கல் விழாவில் பேசிய எம்பி மணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 3:37 PM IST

தருமபுரி: "உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக் கொள்கிறேன். தருமபுரி நகராட்சியை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்" என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ. மணி பொங்கல் விழாவில் பேசியது, அங்கிருந்தவர்கள் மத்தியில் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

தருமபுரி நகராட்சி சார்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் தருமபுரி நகர மன்ற தலைவர் லட்சுமி, துணைத் தலைவர் நித்யா, ஆணையர் சேகர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக நாடாளுமன்ற தருமபுரி தொகுதி உறுப்பினர் ஆ.மணி கலந்து கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், "தருமபுரி நகராட்சியை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தருமபுரி நகராட்சியில் 33 வார்டுகள் உள்ளன. இந்த பொங்கல் விழாவில் நான் உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன். யாரும் தவறாக நினைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். உங்களை நான் இரு கரம் கூப்பி அன்புடன், பண்புடன், பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்வது, பொங்கல் விழாவில் நான் உங்களுக்கு உத்தரவிட மாட்டேன். என் பணிவான வேண்டுகோள் தருமபுரி நகரத்தை நாம் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தான்.

தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதற்கு மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு கூட்டத்தில் சில தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். அதனை முழுமையாக நிறைவேற்றுவோம். 33 வார்டுகளிலும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கொசு மருந்து தெளிக்க வேண்டும். தருமபுரி நகராட்சியின் எந்த பகுதியிலும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு இருக்கக் கூடாது. குடிநீர் தட்டுப்பாடு இருந்தால் அதிகாரி அதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும்.

சாலைகளை மேம்படுத்தும் பணிகளை, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் செய்து தர வேண்டும். தருமபுரி நகராட்சியை தூய்மையான நகராட்சியாக மாற்ற வேண்டும். அதற்கான விருதை நீங்கள் பெற வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.

இதனை அடுத்து பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொண்ட இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு பொங்கல் வழங்கி சமத்துவ பொங்கலை தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ. மணி கொண்டாடினார்.

