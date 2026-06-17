தருமபுரி - மொரப்பூர் ரயில் திட்டம் எப்போது நிறைவடையும்? சௌமியா அன்புமணி கொடுத்த 'அப்டேட்'
தருமபுரி - மொரப்பூர் ரயில் திட்டத்திற்கான நில எடுப்பு பணிகளை துரிதப்படுத்தி ரயில்வே துறையிடம் ஒப்படைக்க அதிகாரியிடம் கேட்டுக் கொண்டதாகவும் சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.
Published : June 17, 2026 at 4:31 PM IST
தருமபுரி: தருமபுரி மற்றும் மொரப்பூர் ரயில் திட்டம் இரண்டு ஆண்டுகளில் முடிவடையும் என பாமக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.
தருமபுரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி தருமபுரி ரயில் நிலையத்தில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அப்போது அவர், "தருமபுரி - மொரப்பூர் ரயில் திட்டம் தருமபுரி மாவட்ட மக்களின் 84 ஆண்டு கனவு திட்டம். 2019 ஆம் ஆண்டு அன்புமணி ராமதாஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோது கொண்டு வரப்பட்ட மிக முக்கியமான திட்டம் இதுவாகும்.
ஐந்து ஆண்டுகளாக இந்த திட்டம் ஆமை வேகத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தது. இந்த திட்டத்திற்கான நில அளவை உள்ளிட்ட எந்த ஒரு பணியும் நடைபெறாமல் இருந்தன. ஆனால், கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் தருமபுரி - மொரப்பூர் ரயில் திட்டத்தின் 60 சதவீத பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன.
மீதமுள்ள நில அளவைப் பணி செய்து அங்குள்ள விவசாயிகளுக்கு நிலத்திற்கான நிதியை வழங்கி அதனை ரயில்வே துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். இந்தப் பணி நிறைவு பெற்றால் 4 மாதங்களில் டெண்டர் பணிகளை முடிவு செய்து இரண்டு ஆண்டுகளில் தருமபுரி - மொரப்பூர் ரயில் திட்டத்தை முழுமையாக முடிக்க முடியும் என ரயில்வே துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்" என்றார்.
மேலும், இந்த பகுதிக்கு புதிதாக 2 ரயில் நிலையங்கள் கிடைக்கும் என்றும் சௌமியா அன்புமணி கூறினார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "தருமபுரி - மொரப்பூர் ரயில் திட்டம் அமைந்தால் இந்த பகுதியில் இரண்டு புதிய கூடுதல் ரயில் நிலையங்கள் கிடைக்கும். தருமபுரியில் இருந்து சென்னைக்கு ரயிலில் பயணம் செய்யலாம். தருமபுரி சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அமையும்போது பொதுமக்களுக்கும் தொழில்துறையினருக்கும் பயனுள்ள வகையில் இந்த திட்டம் அமையும்.
தருமபுரி மாவட்டத்திலிருந்து சேலம், பெங்களூரு, நாகர்கோயில் உள்ளிட்ட முக்கியமான பகுதிகளுக்கு ரயிலில் செல்லலாம். ஆனால் மாநில தலைநகரான சென்னைக்கு செல்ல முடியாத நிலை தற்போதும் உள்ளது. தருமபுரி - மொரப்பூர் ரயில் திட்டம் நிறைவடைந்தால் அந்த குறையும் நீங்கும். இங்கிருந்து சென்னைக்கு ரயிலில் செல்ல முடியும்" என்றார்.
மேலும், தருமபுரி - மொரப்பூர் ரயில் திட்டத்திற்கான நில எடுப்பு பணிகளை துரிதப்படுத்தி ரயில்வே துறையிடம் ஒப்படைக்க அதிகாரியிடம் கேட்டுக் கொண்டதாகவும் சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.