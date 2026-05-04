ETV Bharat / state

தருமபுரி தொகுதியில் வெல்லப்போவது யார்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் இளங்கோவன் (தேமுதிக), அதிமுக கூட்டசி சார்பில் சௌமியா அன்புமணி(பாமக), நாதக-வின் கே.சாந்தலட்சுமி, தவெக சார்பில் சிவன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதி
தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதி (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தருமபுரி: வடமேற்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கியமான தொகுதியான தருமபுரியில் இந்த முறை வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதியில், கடந்த 2001க்குப் பிறகு 3 முறை பாமக வெற்றி பெற்றுள்ளது. வன்னியர் சமூகத்தினரின் வாக்குகளே இந்த தொகுதியில் வெற்றியை தீர்மானிக்கிறது.

2001-இல் பாமக வேட்பாளர் கி.பாரிமோகனும், 2006இல் பாமக வேட்பாளர் இல.வேலுசாமியும் வெற்றி பெற்றனர்.

2011-இல் தேமுதிக வேட்பாளர் அ.பாஸ்கர்(76,943 வாக்குகள்), பாமக வேட்பாளர் பெ.சாந்தமூர்த்தியை(72,900 வாக்குகள்) 4,043 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2016-இல், திமுக வேட்பாளர் பெ.சுப்பிரமணியன், அதிமுக வேட்பாளர் பு.தா.இளங்கோவனை 10 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2021இல் பாமக வேட்பாளர் வெங்கடேஸ்வரன்(1,05,630) திமுக வேட்பாளர் தடங்கம் பெ.சுப்பிரமணியை78,770), 26 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2026 நிலவரம்

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், தருமபுரி தொகுதியை அதிமுக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி பாமகவுக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. பாமக சார்பில் கட்சித் தலைவர் அன்புமணியின் மனைவி சௌமியா அன்புமணி போட்டியிடுகிறார். இவர், கடந்த 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் கணிசமான வாக்குகளைப் பெற்றிருந்ததால் நம்பிக்கையுடன் களம் இறங்கி உள்ளார்.

இந்த தொகுதியை திமுக கூட்டணி, தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. தேமுதிக சார்பில், டாக்டர் இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார். ​தவெக சார்பில் சிவன் என்கிற தாபா சிவா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கே.சாந்தலட்சுமி உள்பட மொத்தம் 19 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,60,751 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அவர்களில், 2,31,851 வாக்காளர்கள் வாக்களித்துள்ளனர். 90.34 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று உள்ளது.

தர்மபுரி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் செட்டி கரை அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் எண்ணப்பட உள்ளது.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு 14 மேஜைகள் வீதம் எண்ணப்பட உள்ளது 14 மேற்பார்வையாளர்கள் வாக்கு எண்ணிக்கை உதவியாளர்கள் 14 நபர்கள் நொன்பார்வையாளர்கள் 14 பேர் மற்றும் தபால் வாக்கு என்னும் மேஜைகள் 6 அமைக்கப்பட்டு தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை மேற்பார்வையாளர் 6 பேர் வாக்கு எண்ணிக்கை உதவியாளர் 12 பேர் நூன்பார்வையாளர் 6 பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். 23 சுற்றுகள் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.

TAGGED:

DHARMAPURI
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.