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விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு; தண்டனையை ரத்து செய்ய கோரிய தர்ம முனீஸ்வரனின் மனு மீதான தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மாணவி கொலை வழக்கில் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாமல் மனுதாரரை கைது செய்துள்ளனர். எனவே அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்" என வாதிட்டார்.

சென்னை உயர் நிதீமன்றம் மதுரை அமைர்வு - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நிதீமன்றம் மதுரை அமைர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 1:31 PM IST

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மதுரை: விளாத்திகுளம் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி கொலை வழக்கில் வழங்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை ரத்து செய்யக் கோரிய தர்ம முனீஸ்வரன் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணையின் தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே மாயமான 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி, காட்டுப் பகுதியில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். விசாரணையில், அவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது. இதனை அடுத்து, அந்த பகுதியில் உள்ள காற்றாலையில் பதிவான கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சிகளை வைத்து, ராமநாதபுரம் மாவட்டம், சாயல்குடியை சேர்ந்த தர்ம முனீஸ்வரன் என்பவரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த தூத்துக்குடி மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றம், கடந்த மே மாதம் தீர்ப்பளித்தது. அதில், கைது செய்யப்பட்ட தர்ம முனீஸ்வரன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. நீதிமன்றத்தின் இந்த தண்டனை உத்தரவை நிறைவேற்றுவது தொடர்பாக காவல் துறை தரப்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதே போல், தர்ம முனீஸ்வரன் தரப்பிலும் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு, நீதிபதிகள் ஜெகதீஸ் சந்திரா, முருகேசன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் நேற்று முன் தினம் (அக்டோபர் 1) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "அறிவியல் பூர்வமான தடயவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையிலேயே தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு நீதிமன்றம் தண்டனை வழங்கியுள்ளது. எனவே இதை உறுதி செய்ய வேண்டும்" என வாதிட்டனர்.

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மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மாணவி கொலை வழக்கில் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாமல் மனுதாரரை கைது செய்துள்ளனர். எனவே அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்" என வாதிட்டார்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் ஜெகதீஸ் சந்திரா, முருகேசன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, தீர்ப்புக்கான தேதியைக் குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு
POCSO
DEATH PENALTY
VILATHIKULAM CASE
DHARMA MUNISWARAN PETITION

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