முதல்வருடன் இருந்த தேடப்படும் குற்றவாளி காவல்துறை கண்களுக்கு தெரியவில்லையா? - ஆர்.எஸ்.பாரதி சரமாரி கேள்வி
"சட்டம்- ஒழுங்கு எங்கே செல்கிறது, முதலமைச்சரே குற்றம் இழைத்தவர்களை காப்பாற்றுகிறாரா?" என ஆர்.எஸ்.பாரதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 4:15 PM IST
சென்னை: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது வழக்குப்போடும் காவல்துறையின் கண்களுக்கு, மாட்டு வண்டியில் முதலமைச்சருடன் இருந்த தேடப்படும் குற்றவாளி தெரியவில்லையா? என திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய்யின் தாராபுரத்தில் ரோடு ஷோ சென்றபோது மாட்டு வண்டியில் பயணித்து வாக்குச் சேகரித்திருந்தார். அப்போது, மாட்டு வண்டியில் முதலமைச்சருடன் பயணித்தது தேடப்படும் குற்றவாளி என அரசியல் கட்சிகள் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில், திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி இன்று (அக்.05) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் "தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் இடைத்தேர்தலுக்கான எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் விதிமீறல் நடைபெற்றுள்ளதாக அவர் மீது தவெக அரசு வழக்குப்பதிவுச் செய்துள்ளது. தாராபுரத்திற்கு இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சர் விஜய், தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு சென்றிருந்தார். கடந்த காலங்களில் வராத முதலமைச்சர் விஜய், தாராபுரத்தில் இரண்டு முறை தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்ய காரணம் என்ன? தேர்தல் தோல்வி பயத்தால் முதலமைச்சர் விஜய், வீதி வீதியாகச் சென்றுள்ளார். டீ குடிப்பது, டிராக்டர் ஓட்டுவது போன்ற செயல்களின் மூலம் அவர் விளம்பரத்தைத் தேடித் கொண்டிருக்கிறார்.
தாராபுரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய், மாட்டு வண்டியில் பயணம் செய்தார். அப்போது அவருடன் இருந்தது யார்? அசோக் என்பவர்தான் மாட்டு வண்டியை ஓட்டுகிறார். அவர் தவெகவினரால் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தேடப்படும் குற்றவாளி. இது காவல்துறையினருக்கு தெரியாதா? அனைத்து செய்தி தொலைக்காட்சிகளிலும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம், உதயநிதி மீது வழக்குப்பதிவு செய்த நீங்கள், தேடப்படும் குற்றவாளி முதலமைச்சர் உடன் தான் இருக்கிறார், அவர் உங்கள் கண்களுக்கு தெரியவில்லையா ?
அமைச்சர் கீர்த்தனா பள்ளிக்கூடக் குழந்தைகளைப் பிரச்சாரத்திற்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார், அவர் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள்? எதிர்க்கட்சித் தலைவரைப் பார்த்து ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? எதற்காக அவசர அவசரமாக வழக்கு போடுகிறீர்கள்? கடந்த நான்கு மாதங்களாக இந்த அரசு பல கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு பேசி வாங்கி இருக்கின்றனர். ஆனால் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ஒருவரைக்கூட அவர்களால் தொட்டு பார்க்க முடியவில்லை. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைத்தான் பறிக்க முடியவில்லை. ஆனால் அவை தலைவர் வீட்டில் இருக்கின்ற முருங்கைக்காயை பறிக்கலாம் என்றுதான் பறித்து இருக்கிறார்கள். திராவிட முன்னேற்றக் கழக தொண்டனை விஜய்யாலும், சட்டத்தினாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
திமுகவினர் மீதும், எங்கள் தலைவரின் மீதும், உதயநிதி மீதும் அவசர அவசரமாக வழக்குப்போடும் நீங்கள் இவர்கள் மீது ஏன் வழக்கு போடவில்லை? திமுக வாழ்க்கைப் பற்றி என்றும் கவலைப்படாது. ஆனால் இதில் நியாயம் இருக்க வேண்டும், அவர் ஒரு தேடப்படும் குற்றவாளி அவர்தான் வண்டி ஓட்டுகிறார். அவர் பின்புதான் முதலமைச்சர் நின்றுக் கொண்டு வருகிறார். சட்டம்- ஒழுங்கு எங்கே செல்கிறது, அப்போது முதலமைச்சரே குற்றவாளியைக் காப்பாற்றுகிறாரா?
திருப்பதி கொடை ஊர்வலத்திலும் பெண் காவலருக்கு தொல்லைக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பெண் படை எங்கே செல்கிறது? திமுக ஆட்சியைவிட பருப்பு கொள்முதல் குறைந்த விலையில் செய்திருக்கிறோம் எனக் கூறுகிறார்கள். ஆனால் பாமாயில் விலை ரூபாய் 15 உயர்ந்துள்ளது. அப்போது இதில் எவ்வளவு ஊழல் நடைபெற்றிருக்கும் என நினைத்துப் பாருங்கள்; இந்த லஞ்சப் பணத்தை எந்த பார்ட்டிக்கு பண்டு கொடுத்தார்கள் என நினைத்து பாருங்கள்" என்று தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.