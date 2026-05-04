தாராபுரம் தனி தொகுதியில் வெற்றி பெறப்போவது யார்?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: தாராபுரம் தனி சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக-இந்திராணி, அதிமுக-சத்யபாமா, நாம் தமிழர் கட்சி-திவ்யா, தமிழக வெற்றிக் கழகம்-கௌரி சித்ரா உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:25 AM IST
தாராபுரம் தனி (திருப்பூர்): திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான தொகுதியான தாராபுரம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
பிரசித்திப் பெற்ற அகத்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், அமராவதி அணை, காற்றாலைகள், விவசாயம் நிறைந்த தொகுதி தாராபுரம். தென் தமிழகத்தை இணைக்கும் முக்கிய வழித்தடமாக தாராபுரம் உள்ளது. இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு தொகுதி வாக்காளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்
கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவில் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 320 வாக்குச்சாவடிகளில் சுமார் 88.84% வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்துள்ளனர்.
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 74.30% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், இந்த முறை கூடுதலாக 14.54% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்
தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் இந்திராணி, அதிமுக சார்பில் சத்யபாமா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் திவ்யா, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கௌரி சித்ரா உள்பட 9 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கடந்த தேர்தல்களின் விவரங்கள்
கடந்த 1951- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த 16 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் 3 முறையும், திமுக 6 முறையும், அதிமுக 5 முறையும், பாமக, சுயேச்சை தலா ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட காளிமுத்து, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் பொன்னுசாமியை சுமார் 10,017 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தற்போதைய மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகனை சுமார் 1,393 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
வாக்காளர்களின் விவரங்கள்
தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,22,406 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,06,875 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,15,523 பெண் வாக்காளர்களும், 8 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.
தாராபுரம் தனி சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2016
|காளிமுத்து
|காங்கிரஸ்
|2021
|கயல்விழி செல்வராஜ்
|திமுக