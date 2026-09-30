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எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு சாதி பார்க்காமல் வாக்களித்தத்தைப் போல் தவெகவுக்கு வாக்களியுங்கள் - தாராபுரத்தில் முதல்வர் விஜய் வேண்டுகோள்

நாம் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு 'எம்மதமும் சம்மதம்' என்பதை சொல்லியது மட்டுமின்றி 'எம்மதமும் நம்மதம்' என்று சொல்லிக் கொண்டு தான் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

தாராபுரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரம்
தாராபுரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரம் (Youtube/ Tamilaga Vettri Kazhagam)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 5:36 PM IST

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திருப்பூர்: எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவிற்கு சாதி பார்க்காமல் வாக்களித்ததைப் போல் தவெகவுக்கும் வாக்களியுங்கள் என்று முதலமைச்சர் விஜய், தாராபுரம் தொகுதி மக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் அக்.09- ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தவெகவில் இணைந்த செம்மலை

அந்த வகையில், தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட சித்ராவுத்தன்பாளையத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் இன்று (செப்.30) மாலை 04.00 மணிக்கு நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்பதற்காக வருகை தந்த முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், ஸ்ரீநாத், பிரபு. விக்னேஷ், ரமேஷ், கீர்த்தனா மற்றும் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் பூங்கொத்து கொடுத்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அப்போது முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை தன்னை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டார். அவருக்கு தவெக துண்டு அணிவித்து முதலமைச்சர் வரவேற்றார்.

ரோடு ஷோவில் குவிந்த மக்கள்

கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக தாராபுரம் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் திடலுக்கு வந்துக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வழிநெடுகிலும் பொதுமக்கள், தவெக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

தாராபுரம் மண், சாதாரண மண் அல்ல

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்கிய தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் தாராபுரம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து பேசிய தவெக பொதுச்செயலாளரும், அமைச்சருமான என்.ஆனந்த், "தாராபுரம் மண், சாதாரண மண் அல்ல; உழைப்பை விதைத்த மண்; வேர்வையைச் சிந்திய மண். நம்பிக்கையை வளர்த்த மண்; இந்த மண்ணுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வந்திருக்கிறார். இந்த மண்ணின் ஒவ்வொரு தெருவுக்கும் ஒரு கதை இருக்கிறது; ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு கனவு இருக்கிறது.

அந்த கனவுகளை நிறைவேற்றப் போகிறவர் தான் முதலமைச்சர் விஜய். அவரது தலைமையை ஏற்று வேட்பாளராக களம் காண்கிறார் உங்கள் சகோதரி சத்தியபாமா. எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்; சத்தியபாமா வெல்லப்போவது உறுதி. தேர்தல் வெறும் பிரச்சாரம் அல்ல; பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுக் கிடைக்கும் நேரம்; உங்களுக்கு சேவையை செய்ய எங்களுக்கு கிடைக்கும் பொறுப்பு" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் விடிவெள்ளி முதலமைச்சர் விஜய்

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், " எதிர்கால தமிழ்நாட்டை உங்கள் கையிலேயே தான் மக்கள் ஒப்படைத்திருக்கின்றனர்; உங்களை தான் நம்பியிருக்கிறார்கள். நாட்டின் விடிவெள்ளியாக முதலமைச்சர் விஜய் திகழ்ந்துக் கொண்டிருக்கிறார். இதனை நாங்கள் மட்டும் சொல்லவில்லை; உச்சநீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் பணிகளைப் பார்த்து, நேர்மையைப் பார்த்து, இவரை போல் இந்தியாவில் எந்த முதலமைச்சரும் இல்லை என்று பாராட்டியுள்ளனர். தாராபுரம் என்பது விசில் சின்னத்தின் கோட்டை என்பதை நிரூபித்துக் காட்டுகின்ற காலம் தான் இடைத்தேர்தல்" என்றார்.

இந்தியாவில் மக்கள் செல்வாக்கு கொண்ட தலைவர் விஜய்

அதன் தொடர்ச்சியாகப் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "தமிழ்நாட்டின் தங்க மகன்; தாய்மார்களின் செல்லப்பிள்ளை; பெண்களின் பாதுகாவலன், குழந்தைகளின் தாய்மாமன்; இந்தியாவிலேயே அதிக மக்கள் செல்வாக்கு கொண்ட ஒரே தலைவர் முதலமைச்சர் விஜய் தான். மதுரைக் கூட்டத்தைப் பார்த்து எதிர்க்கட்சியினருக்கு தூக்கம் போய்விட்டது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் கொங்கு மண்டலத்தில் மொத்தம் உள்ள 61 தொகுதிகளில் 28 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தவெக கொங்கு மண்டலத்தின் கோட்டை என்று நீங்கள் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளீர்கள். கொங்கு மக்களுக்கு என்னுடைய சல்யூட். எஸ்ஐஆரில் தவெகவின் நிலைப்பாடு என்றும் ஒரே மாதிரிதான்; அன்றும் எதிர்க்கிறது, இன்றும் எதிர்க்கிறது, என்றும் எதிர்க்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா பேசுகையில், "எம்ஜிஆரின் மறுபிறவி விஜய் என மக்கள் நினைக்கின்றனர். நமக்கு மீண்டும் எம்ஜிஆர் கிடைத்துவிட்டார். எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவுடன் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால் நான் அந்த இயக்கத்தைவிட்டு வெளியே வந்திருக்க முடியாது. நான் ஜெயலலிதாவைப் பார்த்து அரசியல் வந்தவள். எனது தந்தை காலத்தில் இருந்து சுமார் 40 ஆண்டுகள் அதிமுக இயக்கத்தில் பயணித்துள்ளேன். அதிமுக இயக்கத்தின் மீது கோபமில்லை, வெறுப்பு இல்லை, துரோகமில்லை; எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையைப் பிடிக்காமல் வெளியேறினோம். அதிமுகவிற்கு நாங்கள் துரோகம் செய்யவில்லை" என்றார்.

தவெக அரசின் திட்டங்களை பட்டியலிட்ட முதலமைச்சர் விஜய்

தவெக தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் கூறுகையில், "தாராபுரம் தொகுதி மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கொங்குநாட்டு தங்கங்களே, கொங்கு நாட்டு சிங்கங்களே, எனது சொந்தங்களே. நான் மதுராந்தகத்தில் சொன்னது தான் இங்கேயும் சொல்கிறேன். நான் இங்கு முதலமைச்சராக வரவில்லை. எப்போதும் போல் உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளையாக, உங்கள் வீட்டு மகனாக, உங்கள் வீட்டு அண்ணனாக, உங்கள் வீட்டு தம்பியாக, உங்கள் விஜயாக, உங்கள் வீட்டு தாய்மாமனாக நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன்.

தவெக ஆட்சியமைந்த குறுகிய காலத்திலேயே மாநிலம் அளவில் நாம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை படிப்படியாக நிறைவேற்றி வருகிறோம். தவெக அரசு பதவியேற்ற நாள் முதல் கொடுத்த வாக்குறுதியான ஊழல் மற்றும் லஞ்சம், லாவண்யம் அற்ற நிர்வாகத்தினை முழு முனைப்போடு உறுதிப்படுத்தி வருகிறோம். அரசுப் பொறுப்பேற்ற பின் பள்ளி, ஆலயம் அருகில் இருந்த 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை அமைக்கப்பட்டு 2,546 புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 37 மாவட்டங்கள் மற்றும் 9 மாநகரங்களில் 65 போதைப்பொருள் தடுப்புப் படைகள் அமைத்து போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் கடுமையாக எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. பெருந்தலைவர் காமராஜரின் காலை உணவுத் திட்டம் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் 6-ம் வகுப்பு முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை மாணவ, மாணவிகளுக்கு விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

13 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. நெல்லுக்கு ஊக்கத்தொகை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.6 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தாய்மாமன் தங்கமோதிரம் திட்டம், செப்.28- ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் பெண்கள் இலவசமாகப் பயணிக்க வெற்றி பயணம் திட்டம், மாநிலம் முழுவதும் அக்.02- ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது. ஆண்டுக்கு மூன்று சிலிண்டர்கள் வழங்கும் அன்னபூரணி சூப்பர் சிக்ஸ் திட்டம், பொங்கல் முதல் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படவுள்ளது.

குடும்பத்திற்கான முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்தொகை ரூ.5 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக 70 வயதுக்கும் மேற்பட்ட சுமார் 38 லட்சம் மூத்த குடிமக்களுக்கு வருமானம் உச்சவரம்பின்றி கட்டணமில்லை இலவச சிகிச்சை வழங்கும் வகையில் முதலமைச்சரின் முதியோர் காப்பீட்டு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 630 அம்மா உணவகங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது" என்று தவெக அரசின் திட்டங்களை பட்டியலிட்டார்.

கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கின்றது

தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "2026 தேர்தலில் மக்கள் தவெகவுக்கு வாக்கு அளித்து வெற்றி பெற வைத்துவிட்டார்கள் என்பதை மறந்துவிட்டு, திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டார்கள் என்பதையும் மறந்துவிட்டு இன்னும் நாங்கள் தான் முதலமைச்சர். இன்னும் நமது குடும்பம் தான் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. இன்னும் நமது குடும்பத்திற்கு கீழ் தான் அடிமையாக இருக்கணும் என்று சில பேர் நினைக்கின்ற மாதிரி, இந்த மன்னராட்சி மனப்பான்மை எல்லாம் நமக்கு கிடையாது. மக்களிடம் செல், மக்களுடன் வாழ் என்று அண்ணா சொன்னதை தான் நாம் பின்பற்றுகிறோம்.

ஆனால் இன்றைக்கு அண்ணாவையும் மறந்துவிட்டு, அவர் தொடங்கிய கட்சியையும் மறந்துவிட்டு இந்த தீயசக்தி திமுகவோடு மறைமுகமாக, பினாமியாகக் கூட்டுச் சேர்ந்து கொண்டு சுயநலமாக சுற்றுகிறவர்களும் நாம் கிடையாது. நாம் மக்களுக்காக அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறோம். மக்களுக்கு நன்றி கடன் செலுத்துவதற்காக அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறோம். மக்கள் நம் மீது மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறார்கள். அதைக் கண்டிப்பாக நாம் காப்பாற்றுவோம்.

நாம் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு எம்மதமும், சம்மதம் என்பதை சொல்லியது மட்டுமின்றி எம்மதமும், நம்மதம் என்று சொல்லிக் கொண்டு தான் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறோம். கடவும் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டு தான் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறோம். யாருடைய கடவுள் நம்பிக்கைக்கும் நாம் எதிரானவர்கள் இல்லை என்பதை சொல்லிய பிறகே அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறோம். உங்களுடைய நம்பிக்கையை நாங்கள் மதிக்கிறோம். அதனால் தான் நமது கொள்கை, மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி கொள்கை. நமது கூட்டணியின் பெயர்கூட மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி.

கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வாழ்த்து சொல்லுவோம், கிறிஸ்துமஸுக்கும் வாழ்த்து சொல்லுவோம். பக்ரீத்துக்கும் வாழ்த்து சொல்லுவோம். நமக்கு எல்லோரும் ஒன்று தான்; அனைவரும் சமம் தான். மற்றவர்கள் போல் வெளியில் வேஷம் போட்டுக் கொண்டு வீட்டுக்குள் பம்பி, பதுங்கிக் கொண்டு இந்த திமுக போல் நாம் எப்போதும் இருக்க மாட்டோம். ஒரு சில திமுக தலைவர்களுக்கு மறதி அதிகமாகிவிட்டது என நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் எதோ நியாபகத்தில் உண்மையைப்போட்டு உடைக்கின்றனர்.

திமுக பொதுச் செயலாளர் பேசும்போது அண்ணா காலத்தில் சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஆட்களை தான் தேர்தலில் நிறுத்தி அன்றைக்கு இருந்த மன்னர்களை தோற்கடித்தோம் என்றார். அண்ணா காலத்திலும் அப்படி தான் நடந்தது; எம்ஜிஆர் காலத்திலும் அப்படி தான் நடந்தது. ஏன் நம் காலத்திலும் அப்படி தான் நடந்து இருக்கிறது. அதனைவிட சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஆட்களைத் தான் தேர்தலில் நிற்க வைத்து இன்றைக்கு இருக்கின்ற திமுக மன்னரையும், குறுநில மன்னர்களையும் நமது தவெக தோற்கடித்தது" என்றார்.

TAGGED:

முதலமைச்சர் விஜய் பிரச்சாரம்
தவெகவுக்கு வாக்களியுங்கள்
தாராபுரம் தொகுதி
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
CHIEF MINISTER VIJAY AT DHARAPURAM

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