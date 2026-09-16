தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: அமைச்சர்களுடன் சென்று தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா வேட்புமனு தாக்கல்
தமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு முதலமைச்சர் விஜய்யை தவிர எவராலும் முடியாது என்ற வகையில் இடைத்தேர்தல் வெற்றி இருக்கும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 16, 2026 at 4:45 PM IST
திருப்பூர்: தாராபுரம் சட்டப் பேரவை தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் சத்தியபாமா, அமைச்சர்களுடன் இணைந்து ஊர்வலமாக சென்று இன்று (செப்டம்பர் 16) வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
தமிழ்நாட்டில் தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதிகளுக்கு வரும் அக்டோபர் 6-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, இன்றுடன் இந்த இரண்டு தொகுதிகளுக்குமான வேட்புமனுத்தாக்கல் நிறைவடைந்தது.
இந்நிலையில், தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் சத்தியபாமா, தேர்தல் பணிமனையிலிருந்து தாராபுரம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் வரை ஊர்வலமாக வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் அமைச்சர் என். ஆனந்த், அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், அருண்ராஜ், கமலி விஜயலட்சுமி, விஜயபாலாஜி, லோகேஷ் தமிழ்செல்வன், கரூர் எம்பி ஜோதிமணி மற்றும் த.வெ.க.வின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என பலர் உடன் இருந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், “தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் தாராபுரம் தொகுதியில் வேட்பாளராக சத்தியபாமா களம் காண இருக்கிறார். திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் ஒன்றாக இணைந்து ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்று கருதிய போது அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல், த.வெ.க.வில் வந்து சத்தியபாமாவும், மரகதம் குமரவேலுவும் இணைந்தார்கள்.
அதிமுக கட்சியில் இருந்து விலகிய சத்தியபாமா மற்றும் மரகதம் குமரவேல் ஆகிய இருவரும், தங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு, இன்று த.வெ.க.வின் சார்பில் தேர்தல் களத்தில் போட்டியிடுகிறார்கள். எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா ஆகியோர் ஏற்றுக் கொள்ளாத திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துடன், கூட்டணி வைப்பது சரியில்லை என்ற முறையில் தங்களுடைய பதவியை ராஜினாமாச் செய்துவிட்டு, இன்று இவர்கள் தவெகவிற்கான தேர்தல் களத்தில் போட்டியிடுகிறார்கள்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் தூய்மையான ஆட்சியைத் தமிழ்நாட்டில் நடத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செயல்பட்டு வருகிறார்.
தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு முதலமைச்சர் விஜய்யை தவிர எவராலும் முடியாது என்ற வரலாற்றைப் படைக்கும் வகையில் இந்தத் தேர்தல் அமையும். திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் நீண்டகாலமாக ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அரசியல் செய்து வருகின்றன. தேர்தலுக்குப் பிறகு நடைபெற்ற அரசியல் நிகழ்வுகளை தமிழக மக்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர்.
கடந்த 60, 70 ஆண்டுகளில் ஊழலற்ற ஆட்சியை யாராலும் நடத்த முடியவில்லை, ஆனால் அதனை செய்து காட்டும் வகையில் தற்போதைய த.வெ.க. ஆட்சி செயல்பட்டு வருகிறது.
இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் தவெகவின் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவதுடன், அவர்களது வெற்றி வித்தியாசமும் ஒரு வரலாறு படைக்கும் அளவிற்கு அமையும். முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அரணாகவும், மேலும் கூடுதலாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வருவதற்கும் இந்த இடைத்தேர்தல் ஏதுவாக அமையும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.