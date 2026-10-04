இடைத்தேர்தலில் தீய சக்தியையும், தீர்ந்துபோன சக்தியையும் மக்கள் புறந்தள்ள வேண்டும் - முதலமைச்சர் விஜய்
தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட மாருதி நகர், உடுமலைப்பேட்டை சாலை சந்திப்பு, காவல்நிலையம் சந்திப்பு, ஐந்து சாலை சந்திப்பு, வஞ்சியம்மன் கோயில் ஆகிய பகுதிகளில் தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய், ரோடு ஷோ மேற்கொண்டார்.
Published : October 4, 2026 at 6:14 PM IST
திருப்பூர்: இடைத்தேர்தலில் தீய சக்தியையும், தீர்ந்துபோன சக்தியையும் புறந்தள்ள வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் இன்று (அக்.04) ரோடு ஷோ மேற்கொண்டார்.
அப்போது, திறந்தவெளி வாகனத்தில் பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் மக்களைப் பார்க்க வரும் ஆள் நான் கிடையாது. என் சொந்தங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் சென்று பார்ப்பேன். எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் சென்று பார்ப்பேன், அது குறித்து உங்களுக்கு என்ன? நான் முந்தைய நாள் மதுராந்தகம் சென்றிருந்தேன்.
அங்கு ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் சென்று மக்களைப் பார்த்து பேசியது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அதேபோல் தான் தாராபுரம் சொந்தங்களையும் இன்று நான் பார்க்க வந்திருக்கிறேன். ஒரே ஒரு சின்ன உண்மையை மட்டும் கூறிவிட்டு செல்கிறேன். அன்றைக்கு நான் பேசும்போது சொல்லியிருந்தேன். இந்த திமுகவுக்கும், மற்றும் பலருக்கும் நீங்கள் வாக்களித்தீர்கள் என்றால் பெண்களை அசிங்கமாகப் பேசுகிறவர்களை ஆதரிப்பது போல் ஆகிவிடும். நம் வீட்டு பெண்கள், அம்மா, அக்கா, தங்கைகளை அவதூறாகப் பேசுகிறவர்களை ஆதரிப்பதுபோல் ஆகிவிடும் என்று கூறினேன். அது ஓட்டுக்காக மட்டும் சொல்லவில்லை.
அக்.02- ஆம் தேதி ஸ்டாலின் சார் இங்கு வந்தார். என்ன பேசிவிட்டு சென்றார்? அப்பாவும், பிள்ளையும் தாராபுரத்திற்கு வந்து தயவுச் செய்து திமுகவிற்கு வாக்களிக்காதீர்கள், தயவுச் செய்து திமுகவிற்கு வாக்களிக்காதீர்கள். கோடான கோடி நன்றி, கோடான கோடி நன்றி என இப்போதே கூறிவிட்டு சென்றுவிட்டார்கள்.
பொதுவாகத் தேர்தலுக்கு பிறகு தான் கோடான கோடி நன்றின்னு சொல்லுவார்கள். அதை இப்போதே சொல்லிவிட்டு சென்றுவிட்டனர். என்ன பேச்சு பேசிவிட்டு போகியிருக்கிறார்? நமது சகோதரி சத்தியபாமா அவர்களை, காதுக் கொடுத்து கேட்கவில்லை. மறக்கின்ற மாதிரியாகவா பேசிவிட்டு போகியிருக்கிறார். அவர் மட்டுமே அப்படி பேசுகிறார். அவர் வளர்த்து வைத்துள்ளவர்களும் இப்படி தான் பேசியிருக்கின்றனர். என்னை பற்றி என்ன வேண்டுமானாலும் பேசுங்கள். நான் அதை தாங்கிக் கொள்வேன், நான் அதைப் பொறுத்துக் கொள்வேன். ஆனால் சகோதரி சத்தியபாமா பற்றியோ, நமது வீட்டில் இருக்கும் அம்மா, அக்கா, தங்கைகளைப் பற்றி பேசுனீர்கள் என்றால் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன். இது இன்றைக்கு, நேற்று நடக்கின்ற கூத்துக் கிடையாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
முருங்கை விவசாயிகள் முதல் வஞ்சியம்மன் கோயில் வரை
தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட மாருதி நகர், உடுமலைப்பேட்டை சாலை சந்திப்பு, காவல்நிலையம் சந்திப்பு, ஐந்து சாலை சந்திப்பு, மீனாட்சிபுரம், குளத்துப்பாளையம், கரையூர், மூலனூர், வஞ்சியம்மன் கோயில் ஆகிய பகுதிகளில் தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய், ரோடு ஷோ மேற்கொண்டார்.
பிரசித்திப் பெற்ற வஞ்சியம்மன் திருக்கோயிலுக்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய் வழிபாடு செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து, சிறிது நேரம் சாலையில் நடைப்பயணமாகச் சென்று தீவிரமாக வாக்குச் சேகரித்தார். அத்துடன், பொதுமக்களின் கோரிக்கை மனுக்களையும் பெற்றுக் கொண்டார்.
தாராபுரம் தொகுதியில் சுமார் 1,000 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் முருங்கை சாகுபடி செய்யப்படும் நிலையில் முருங்கை விவசாயிகளைச் சந்தித்த முதலமைச்சர் விஜய், அவர்களிடம் குறைகளையும் கேட்டறிந்தார். அத்துடன், முருங்கை மரத்தில் காய்ந்திருந்த முருங்கைக்காய்களைப் பறித்தார். அங்கிருந்த பொதுமக்களுடன் புகைப்படங்களையும் எடுத்துக் கொண்டார். மாட்டு வண்டியில் சென்றும் வாக்குசேகரித்தார்.
முதலமைச்சருக்கு வழிநெடுகிலும் பொதுமக்கள், தவெக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மாலை அணிவித்தும், புகைப்படங்களை வழங்கியும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். சுமார் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த ரோடு ஷோ, மாலை 04.30 மணியளவில் நிறைவடைந்தது.
தாராபுரத்தில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னை சென்றுள்ளார்.
தீய சக்தியையும், தீர்ந்துபோன சக்தியையும் புறந்தள்ளுவீர்கள்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், யாருக்கும் வழங்கிடாத பேரன்பையும், பெருவாரியான வாக்குகளையும் நமக்கு வாரி வழங்கி, வாகை சூடும் வரலாற்றைத் திரும்ப வைத்து, உங்களின் முதல் சேவகனாக என்னை அமர்த்திய உங்களுக்கு என் நன்றிக் கடனைத் திருப்பி அளிக்கும் நேரமிது. உண்மையான மனசாட்சியுள்ள மக்களாட்சியை அமர்த்திய தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் அது மிகையாகாது. தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது, தமிழக மக்களாகிய உங்கள் தலைமையிலான ஆட்சி! இந்த ஆட்சி தொடர்ந்திட, மென்மேலும் வலுப்பெற உங்கள் ஆதரவு எப்போதும் தேவை.
கடந்த செப்.25- ஆம் தேதி மதுராந்தகம் தொகுதியிலும், செப்.30- ஆம் தேதி தாராபுரம் தொகுதியிலும் இடைத்தேர்தலுக்காக நாம் பரப்புரை மேற்கொண்டோம். இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த அக்.02- ஆம் தேதி மதுராந்தகம் தொகுதியிலும், இன்று (அக்.04) தாராபுரம் தொகுதியில் வாகனப் பிரசாரம் மேற்கொண்டோம்.இந்த இடைத்தேர்தல் பரப்புரைக்காக நாம் வந்த போது, செங்கல்பட்டு மாவட்ட மக்களும், கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட மக்களும் நமக்களித்த வரவேற்பும், நம்மிடம் காட்டிய அன்பும் பாசமும் எதற்கும் நிகரில்லாதது. எக்காலத்திற்கும் என் நெஞ்சில் நிலைத்திருக்கக் கூடியது. இதற்காக எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் அது மிகையாகாது. இதற்காக உங்களுக்கு வாழ்நாள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
நடைபெற உள்ள மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், இவ்வளவு காலமாக நம்மை ஏமாற்றி வந்த, தீய சக்தியையும், தீர்ந்துபோன சக்தியையும் புறந்தள்ளுவீர்கள்; மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்களை ஆதரிப்பீர்கள்; மதுராந்தகம் தொகுதி திருமதி மரகதம் குமரவேல் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதி திருமதி சத்தியபாமா ஆகியோருக்கு வெற்றிச் சின்னமாம் நமது விசில் சின்னத்தில் உங்களின் பொன்னான வாக்குகளை அளிப்பீர்கள் என்பதை இந்த நாடறியும். அதற்காக நான் முன்கூட்டியே உங்களுக்கு என் நன்றியை உரித்தாக்குகின்றேன்.
மேலும், இந்தத் தேர்தல் பரப்புரை நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள், தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்கள், தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள், மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள், மாவட்டக் கழக நிர்வாகிகள், முழு ஒத்துழைப்பு நல்கிய தன்னார்வலர்கள் குழு, காவல் துறையினர், மருத்துவக் குழுவினர், தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றி.
தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான முதன்மைச் சக்தியான நாம், மக்கள் நலன்களைக் காப்பதற்காக, எதிலும், எப்போதும் சமரசம் செய்துகொள்ளவே மாட்டோம். லஞ்சம், ஊழலற்ற நேர்மையான நிர்வாகத்துடன் மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை இப்போது போலவே எப்போதும் தொடர்வோம்! மீண்டும் நினைவூட்டுகிறோம். தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதி மக்களே, நீங்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டிய ஒரே சின்னம் உங்கள் வெற்றிச் சின்னமான விசில் சின்னம் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.