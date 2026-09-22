தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: தபால் வாக்குகள் சேகரிக்கும் பணி தீவிரம்
இடைத்தேர்தல் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி இன்றும், நாளையும் என இரண்டு நாட்களுக்கு நடைபெற உள்ளது.
Published : September 22, 2026 at 6:32 PM IST
திருப்பூர்: தாராபுரம் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு அந்த தொகுதியில் தேர்தல் அதிகாரிகள் தபால் வாக்குகளை சேகரிக்கும் பணியில் களமிறங்கி உள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் வருகின்ற அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் காரணமாக தற்போது அந்த சட்டமன்ற தொகுதி விறுவிறுப்புடன் காட்சியளிக்கிறது.
குறிப்பாக, இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு தற்போது தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தபால் வாக்குகள் சேகரிக்கும் பணியில் தேர்தல் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொகுதி முழுவதிலும் மொத்தம் 1,236 வாக்காளர்கள் தபால் முறையில் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றுள்ளனர். இவர்களின் வாக்குகளைச் சேகரிக்கும் பணியிலேயே தேர்தல் பணியாளர்கள் களமிறங்கியுள்ளனர்.
அலங்கியம், தளவாய்பட்டினம், கொளத்துப்பாளையம், சித்ரவுத்தன்பாளையம், குண்டடம், மூலனூர், கன்னிவாடி மற்றும் பொன்னாபுரம், பெரிய குமாரபாளையம், சங்கராண்டம் பாளையம், சின்னக்கம் பாளையம், கொங்கூர், பொம்மநல்லூர், மணக்கடவு, வீரச்சிமங்கலம், நஞ்சியம்பாளையம், நல்லம்பாளையம், நஞ்சைத்தலையூர், புஞ்சைத்தலையூர், பெரமியம் மற்றும் புதுப்பை ஆகிய கிராமங்கள் மற்றும் பேரூராட்சிகளை உள்ளடக்கிதயதே இந்த தாராபுரம் தொகுதி ஆகும்.
இந்த பகுதிகள் முழுவதிலும் உள்ள தபால் வாக்குகளைத் தாமதமின்றி பெறுவதற்காக தொகுதி முழுவதும் 30 சிறப்பு தபால் வாக்குச் சேகரிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. காலை 8 மணி முதல் தேர்தல் அலுவலர்கள், காவல்துறையினரின் பாதுகாப்புடன் சிறப்பு வாகனங்கள் மூலம் தாராபுரம் தொகுதியின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் நேரில் சென்று தபால் வாக்குகளைப் பெற்று வருகின்றனர்.
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இந்த வாக்கு சேகரிக்கும் பணி இன்றும், நாளையும் என இரண்டு நாட்களுக்கு நடைபெற உள்ளது. 30 சிறப்பு வாக்குச் சேகரிப்பு குழுக்களும், நாள் ஒன்றுக்கு 25 வாக்குகள் வீதம் பெற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
தாராபுரம் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஃபிலிக்ஸ் ராஜா தலைமையில் அனைத்துக் கட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு ஏற்பாடுகளும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் செய்யப்பட்டுள்ளன. வாக்குப்பதிவு நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் முழுமையாக வீடியோ பதிவு செய்யப்படவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.