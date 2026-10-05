தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் நாளை வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் தயார்
தாராபுரம் தொகுதியில் உள்ள 30 மண்டலங்களுக்கும் தனித்தனி வாகனங்களில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
Published : October 5, 2026 at 4:01 PM IST
திருப்பூர்: தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை (அக்.6) நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் முன்னேற்பாட்டு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, நேற்றைய தினமே பிரச்சாரங்கள் நிறைவடைந்தன. மேலும், அத்தொகுதிகளில் உள்ள வெளியாட்கள் முழுவதுமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். இரு தொகுதிகள் முழுவதுமே தற்போது துணை ராணுவத்தினரின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
தாராபுரம் தொகுதியை பொறுத்தவரை, பாதுகாப்பு அறையில் (Strong Room) வைக்கப்பட்டிருந்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் தேர்தல் உபகரணங்கள், தொகுதிக்குட்பட்ட 30 மண்டலங்களின் கீழ் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பணி இன்று காலை தொடங்கியது.
முன்னதாக, தேர்தல் பார்வையாளர் சிம்மை ஐஏஎஸ் தலைமையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் முறையாக சரிபார்க்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு அறையின் சீல் உடைக்கப்பட்டு வெளியே எடுக்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்வின் போது, தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் பெலிக்ஸ் ராஜா உடனிருந்தார்.
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மேலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் நேரில் பங்கேற்று இந்நிகழ்வை பார்வையிட்டனர். சீல் திறக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பாதுகாப்பு அறையில் இருந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான தேர்தல் உபகரணங்கள் அனைத்தும், பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வெளியே கொண்டு வரப்பட்டன.
இதையடுத்து, 30 மண்டலங்களுக்கும் தனித்தனி வாகனங்களில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன. ஒவ்வொரு மண்டலத்துக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் அவை வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
வாக்குச்சாவடிகளில் தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு, வாக்குப்பதிவு நாளில் எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாத வகையில் பணிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மதுராந்தகம்
இதேபோல, மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் தேர்தல் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அனைத்தும் துணை ராணுவத்தினரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
மேலும், வாக்குச்சாவடி மையங்கள் பாதுகாப்பானதாக இருக்கிறதா என மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஆய்வுப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பதற்றமானவை என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த இடைத் தேர்தலில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 788 பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 1,04,926 பேர். பெண்கள் 1,08,797 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 65 பேர். இது மட்டுமல்லாமல்2,462 மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களும், 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட 1,383 வாக்காளர்களும் உள்ளனர்.
மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் இடைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்காக 285 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 55 வாக்குச்சாவடிகள் நகர்ப்புறத்திலும், 230 வாக்குச்சாவடிகள் கிராமப்புறத்திலும் அமைந்துள்ளன. மொத்தம் 167 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் உள்ள நிலையில், அதிகபட்சமாக ஒரே இடத்தில் 5 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தேர்தல் நிர்வாகத்தால் இதுவரை 60 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அவை 23 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் அமைந்துள்ளன. தேர்தல் பணிகளை கண்காணிக்க 25 மண்டல அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், கள்ளபிரான்புரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள பகுதி எண் 72 வாக்குச்சாவடி முழுமையாக பெண்களுக்கான வாக்குச்சாவடியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
285 வாக்குச்சாவடிகளுக்குத் தேவையான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் தொடர்பான பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. தேர்தல் தேவைக்காக 684 Ballot Units, 342 Control Units மற்றும் 370 VVPAT இயந்திரங்கள் வைக்கப்படவுள்ளன. அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் மைக்ரோ அப்சர்வர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தொகுதிக்கான பொதுப் பார்வையாளராக போர்சிங் யாதவ், செலவினப் பார்வையாளராக வாவ்ஹல் வைபவ் பாலாசாஹேப், காவல் பார்வையாளராக கிரிஜா சங்கர் ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மதுராந்தகம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் கே.ஆர். நரேந்திரன் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருடன் மூன்று உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களும் பணியாற்றுகின்றனர்.
தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை மற்றும் தேர்தல் செலவினங்களைக் கண்காணிக்க 18 பறக்கும் படை குழுக்கள், 33 நிலையான கண்காணிப்புக் குழுக்கள், 4 வீடியோ கண்காணிப்புக் குழுக்கள் மற்றும் 2 வீடியோ பார்வைக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் 85 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான தபால் வாக்கு தொடர்பாக மொத்தம் 931 பேரிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்டிருந்த நிலையில், 893 தபால் வாக்குகள் பெறப்பட்டுள்ளன. 38 பேர் தபால் வாக்கை செலுத்தவில்லை. இதில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவில் 480 பேரில் 459 வாக்குகளும், 85 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் பிரிவில் 451 பேரில் 434 வாக்குகளும் பெறப்பட்டுள்ளன.
தேர்தல் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இதுவரை ரூ.2 கோடியே 53 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 584 மதிப்பிலான பணம், தங்கம், இலவசப் பொருட்கள் மற்றும் மதுபானங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.